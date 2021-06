Bonne fête des pères 2021 : expressions pour les parents isolés

. Un père portant un masque de protection tient son fils nouveau-né contre sa poitrine pendant la pandémie de Covid-19

L’amour et le dévouement d’une mère pour ses enfants et pour leur offrir un bel avenir sont indéniables, mais nous ne devons pas oublier ces hommes magnifiques qui, en raison des circonstances de la vie, ont dû assumer le rôle de «parents célibataires».

Ils font face au défi quotidien de se débrouiller seuls avec leurs enfants. Qu’ils soient petits agités ou adolescents rebelles, ils sont armés de patience, remplis d’amour, de tendresse, du désir de les protéger, et continuent de se battre. Et si ‘Bambi’ a bien grandi avec son père, un père célibataire est parfaitement capable de remplir tout ce qui implique d’élever un enfant en l’absence de la mère.

Alors pour ce dimanche 20 juin qui est célébré à l’occasion de la fête des pères, ils méritent non seulement notre reconnaissance, mais ils méritent aussi notre plus grande admiration et nos plus sincères félicitations.

En ce grand jour spécial, partagez avec cet homme merveilleux l’une des phrases que vous trouverez ci-dessous :

1. “Tu n’as pris en charge que nos soins et tu as aussi travaillé pour nous donner le meilleur, tu es un père exceptionnel et je serai toujours très reconnaissant à Dieu de t’avoir.”

2. « Il y a eu beaucoup de gens qui vous ont critiqué et ne comprenaient pas votre situation, mais en tant que votre fils, j’ai toujours réalisé à quel point il était difficile pour vous de m’élever seul. Une vie entière ne me suffira pas pour te remercier pour tout, cher papa.”

3. « Vous n’avez eu le soutien de personne pour m’élever, mais malgré tous les efforts et les sacrifices que cela représentait, vous n’avez jamais abandonné et vous avez toujours fait tout ce qui était en votre pouvoir pour me voir heureux, merci de tout mon cœur. »

4. “Il y a toujours eu des gens qui te désignaient et ne comprenaient pas pourquoi tu nous as élevés seuls, mais cela ne devrait pas te déranger car mes frères et moi sommes très fiers de toi et nous ne sommes pas super heureux d’avoir un père comme toi .”

5. “Dios se llevó al cielo a mi mamá, pero tú siempre te esforzaste mucho para que no suframos por su ausencia y llenaste cada espacio de mi vida con sonrisas y momentos inolvidables, ella desde el paraíso debe sentirse muy contenta por todo lo que Tu as fait”.

6. “Papa, chaque fois que je pense à tout ce que tu as dû traverser pour nous faire avancer, je m’émerveille parce que je pense qu’aucun autre homme n’aurait pu supporter autant de difficultés, tu es unique et je serai toujours très reconnaissant envers toi.”



7. « J’imagine à quel point cela a dû être difficile de nous élever sans la présence de ma mère, mais je ne me souviens pas que tu te sois jamais plaint, au contraire, tu avais toujours un grand sourire sur ton visage et tu nous as donné beaucoup de sécurité. Tu as toujours été et seras mon super-héros.”

8. “Papa, je me souviens que quand j’étais enfant, tu allais au travail et me préparais à m’emmener à l’école, puis tu sortais me chercher à l’heure du déjeuner et m’emmenais chez ma grand-mère, des années plus tard elle est allée au paradis et nous sommes restés tous les deux, mais toujours unis. Je t’aime beaucoup.”

9. Sans réfléchir, vous avez fait face à la situation et vous étiez père et mère de votre petit fils, cher ami. Je sais que c’était difficile, mais vous ne pouvez pas vous plaindre ou dire que l’expérience d’élever ce merveilleux enfant que Dieu vous a donné n’est pas belle.

10. « Aujourd’hui, c’est la fête des pères et vous méritez de passer des heures fantastiques à profiter de votre enfant et à être heureux. Qu’il en soit ainsi. Une accolade l’ami”.

11. «Aujourd’hui, détendez-vous au moins et profitez de votre journée, laissez-vous aimer le jour de la fête des pères et remplissez-vous de force pour passer à autre chose. Un câlin”.

12. « Regarde le bon côté d’être à la fois Père et Mère, mon ami : ton fils t’aimera deux fois plus. Oui, car votre effort d’aujourd’hui sera la récompense de demain ».

13. « Réjouissez-vous, surtout maintenant que c’est la fête des pères et que vous devez célébrer. Passez d’excellents moments et que l’énergie acquise suffise à égayer la semaine. Bonne fête des pères cher ami.”

14. « Il est vrai que vous avez eu la malchance que votre femme ait quitté ce monde avant l’heure, mais il n’en est pas moins vrai qu’elle vous a laissé une personne belle, amicale et bonne ».

15. « Ami, je sais que le fait que votre enfant n’ait pas de mère est quelque chose de douloureux pour vous, mais je commencerais à tout voir d’une manière positive, car cet enfant n’aura pas de mère, non, mais il a un Père qui vaut je prie qu’il s’efforce et donne tout pour son fils ».

16. “Tu es un ami courageux, et pour cela je t’admire. Je veux que vous passiez une merveilleuse fête des pères. Tu le mérites. Toute la joie du monde pour toi.”

17. « Tu as su dès le premier instant prendre la situation en main, relever le défi d’être à la fois Père et Mère, mon ami, et c’est pourquoi je suis vraiment fier de toi, de l’homme en qui tu se sont convertis”.

18. « Rien ne pourrait vous arrêter, et je suis heureux car vos enfants seront de bons hommes à l’avenir et en grande partie grâce à vous. Je veux que vous passiez une belle fête des pères, vous le méritez, alors j’espère que vous vous préparez à célébrer. Prendre plaisir.”

19. “Quelle meilleure façon de célébrer la réalisation d’un grand défi, comme être à la fois père et mère”.

20. “Papa, tu n’es pas seul, apprends à regarder autour de toi.”

Jouer

Quand la fête des pères 2021 est-elle célébrée au Mexique Contrairement à la fête des mères, la célébration pour célébrer les pères n’a pas de jour fixe; ici nous vous disons quand il est commémoré et son origine. #NoticiasMilenio Abonnez-vous à notre chaîne : youtube.com/user/MILENIO?sub_confirmation=1 Suivez notre LIVE 24h/24 : youtube.com/user/MILENIO/live Site : milenio.com Facebook : facebook.com/MilenioDiario/ Twitter : twitter. com/Milenio2021-06-19T01:33:01Z

LIRE LA SUITE : Bonne fête des pères 2021 : des images à partager