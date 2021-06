Bonne fête des pères 2021 : Phrases papa qui est décédé

. Un fils embrasse son père à la clinique gériatrique de Três Figueiras le 16 juin 2020 à Gravatai, au Brésil.

Un père parti pour l’éternité ne sera jamais oublié par ses enfants. Ils étaient leurs héros, leurs protecteurs, les soldats les plus courageux qui ont combattu dans la bataille de la vie pour élever leurs familles, et ils étaient ces nobles enseignants qui étaient remplis de patience encore et encore pour leur apprendre à être de meilleures personnes.

Aujourd’hui qu’ils sont partis, les paroles de consolation sont nombreuses, mais rien ne calme ni n’atténuera la douleur de leur départ. Sa mémoire, son dévouement, et parfois même sa dureté, seront l’image latente de cet être qui a forgé sa progéniture pour le suivre dans le bon travail d’être les meilleurs parents !

Le jour de la fête des pères, ce dimanche 20 juin, leurs corps ne leur offriront pas chaleur et abri, mais leurs âmes comme un rayon de lumière qui traverse des milliers de kilomètres se connecteront à celles de leurs enfants pour qu’un message subliminal puisse dire combien ils les aiment et les manquent.

Ensuite, nous présentons 20 beaux messages pour ce papa qui a lâché ta main, a traversé le ciel et est devenu cet ange à qui tu confieras éternellement ta vie et ton cœur.

20 phrases pour papa décédé :

1. Aujourd’hui, j’enverrai mille câlins et bisous au ciel et j’espère qu’ils viendront rapidement à toi … tu me manques papa, je t’adore.

2. Je me souviens de toi et mon âme se remplit de joie, pour tout ce que tu m’as donné pendant que tu étais avec moi. Nous nous souviendrons toujours de toi.

3. Cher papa, un an de plus s’est écoulé depuis que tu es parti et j’ai encore tellement besoin de ton coup de main, de tes bras et de tes mots…

4. Quelles que soient les années qui passent sans vous, ou à quelle distance vous êtes, dans mon cœur, vous resterez toujours proche et enveloppé de mon amour.

5. Papa, ta lumière est si vive et si forte qu’elle ne s’éteindra jamais… elle illuminera toujours mon chemin.

6. Merci d’être le meilleur père que j’aurais pu avoir, vos leçons sont en sécurité avec moi.

7. Aujourd’hui c’est ton jour papa, et même si tu n’es pas à mes côtés, je veux prendre quelques minutes pour te parler et penser à toi. Tu me manques, maintenant et pour toujours…

8. Tu nous as aimés si fort et si gentiment que ton amour sera à jamais marqué dans notre âme, papa.

9. J’aurais aimé avoir plus de temps, j’aurais aimé te dire un million de fois plus combien je t’aime, combien je t’aimerai toujours.

10. Quand quelqu’un dit quelque chose de gentil sur moi, je lui parle toujours de vous. Eh bien, si une chose est claire pour moi, c’est que je suis ce que je suis grâce à votre amour, vos conseils et votre courage.

11. Vous ne m’avez pas appris à être une princesse, vous m’avez appris à me défendre et à valoriser tout ce que je suis. Merci papa, je te serai toujours reconnaissant.

12. Je suis courageux, fort et intelligent grâce à toi, papa. Tu m’as appris à me battre, à ne pas abandonner et à faire confiance à mon instinct… tout ce que j’accomplis, je te le devrai toujours.

13. “Comme c’est différent de célébrer la fête des pères et de ne devoir le faire qu’avec le souvenir des empreintes que tu as laissées sur mon âme depuis le jour où tu es parti pour un autre monde.”

14. «Parfois, j’aimerais me réveiller et découvrir une autre réalité. Je ne peux accepter que tu ne sois plus avec nous, nous donnant ton affection paternelle, tes meilleurs conseils, ta présence nous manque tellement à la maison qu’elle était imposante et nécessaire quand il fallait mettre de l’ordre à la maison.”

15. “La seule fois où tu m’as dit ‘Je t’aime’, c’était quand tu étais sur le point de mourir, mais ce moment était si important pour moi que je ne l’oublierai jamais et cela valait la peine comme si chaque jour tu me l’avais dit. “

16. “Tu m’as toujours appris à affronter les obstacles que j’ai rencontrés sur mon chemin et grâce à tes enseignements j’ai appris à me défendre dans la vie, mais cela ne veut pas dire que tu ne me manques pas et je me souviendrai toujours de toi comme d’un grand père. Bonne journée.”

17. “Bien que je sois triste parce que je ne pourrai plus jamais te revoir, cela me réconforte de savoir que tu te reposes de la maladie qui t’a enlevé de nos vies”

18. “Le dernier souvenir que j’ai de toi, c’est quand tu m’as attrapé la main et m’a dit de ne jamais baisser les bras, tu es une bonne personne et je me souviendrai toujours de toi comme de l’homme qui était avec moi jusqu’à son dernier souffle.”

19. Quand je regarde le ciel, je suis rempli d’émotion de me souvenir de toi… prends soin de moi de là-haut et attends-moi, qu’un jour nous nous embrassions à nouveau.

20. Un toast à l’homme qui a quitté la terre pour devenir notre ange gardien… nous t’aimons papa, nous n’oublierons jamais le grand homme que tu étais.

