Bonne fête des pères : quand est la fête des pères 2021 ?

La célébration de la fête des pères est l’une des célébrations les plus importantes non seulement pour les États-Unis, mais dans divers endroits du monde qui consacrent ce jour de l’année à exalter et à honorer ces grands piliers, le soutien de famille et de la société.

La fête des pères 2021 c’est ce dimanche 20 juin

Nous souhaitons une merveilleuse fête des pères à toutes les figures paternelles de nos vies : papa, papy, frère, oncle, ami, coach et professeur. Votre accompagnement au quotidien fait toute la différence ! Joyeuse fête des Pères! Je me sens chanceux d’avoir toujours mon père autour de @ 89… .Prenez le temps de faire quelque chose pic.twitter.com/EKC0VNS5NA – Mark Scime (@markscimeslf) 19 juin 2021

A cette occasion, le festival aura lieu en Amérique du Nord et au Mexique le dimanche 20 juin prochain, et comme c’est la tradition, les familles réunies, partageront des moments avec cette figure paternelle représentée comme parents, grands-parents, beaux-parents, oncles ou parents adoptifs.

Origine de la célébration de la fête des pères aux États-Unis.

Selon Diario NY, cela s’est produit en 1909 lorsqu’une femme nommée Sonora Smart Dood a proposé que tous les parents soient célébrés le 19 juin parce qu’elle voulait honorer son père nommé Henry Jackson Smart, à l’époque, et un ancien combattant, qui malgré ses occupations , il a élevé ses six enfants seul, dans une ferme rurale de Washington, après la mort de sa femme. Sa demande fut entendue et enfin, la Fête des Pères fut célébrée pour la première fois, de manière massive, le 19 juin 1910 à Spokane, Washington.

Cinq ans plus tard, en 1924, le président Calvin Coolidge a fait de cette journée une célébration nationale et le président Lyndon Johnson l’a institutionnalisée en 1966 après avoir signé la proclamation présidentielle déclarant le troisième dimanche de juin jour officiel de la célébration. En 1972, Richard Nixon l’a déclaré fête nationale.

Comment se déroule la fête des pères ?

La célébration de la fête des pères a sa forme particulière de divertissement pour chaque famille, mais il est très courant que les parents se réveillent à l’appel d’un bon petit déjeuner au lit. Plus tard, il est de tradition que la famille se réunisse pour préparer un barbecue et partager des moments inoubliables qui resteront des souvenirs pour la postérité avec leurs discussions, leurs rires et leurs anecdotes. En ce jour spécial, les cartes et les cadeaux ne peuvent pas manquer. Le lauréat reçoit des détails allant de ceux qui sont acquis dans le commerce à ceux qui sont faits avec tout l’amour et le sens d’être un cadeau très personnel.

Un autre type d’expérience est également valable, où les enfants décident de passer une journée avec leurs parents en profitant d’autres types d’activités. Il y a les enfants qui partent à l’aventure avec leur père pour l’emmener profiter de l’extrême comme voler, faire de la voile, passer une journée en camping, toute activité pour ces papas qui prennent des risques et profitent de l’élan pour préserver une âme jeune.

Il convient de noter qu’aux États-Unis, l’une des activités les plus courantes de cette célébration consiste pour les enfants à assister à divers événements sportifs avec leurs parents, que ce soit un match de hockey, de basket-ball ou de football. De plus, étant précisément le jour de la fête des pères la fin du tournoi de golf de l’US Open, d’autres décident de profiter de cette rencontre.

Combien dépensent les Américains pour la fête des pères ?

La National Retail Federation a déclaré que les dépenses pour la fête des pères cette année seront un record, atteignant plus de 20,1 milliards de dollars. Selon VIVE USA, malgré la pandémie de Covid-19, on estime que les dépenses de cette année dépasseront celles de 2019, qui étaient de près de 15,9 milliards de dollars, tandis que les dépenses en 2020, lorsque la pandémie causait les premiers ravages, elles atteignaient à peine 17 milliards de dollars

Pour America Retail, un sondage a révélé que les consommateurs américains prévoient de dépenser en moyenne 174 $ en cadeaux pour la fête des pères, soit 26 $ de plus que l’an dernier. Environ la moitié (47 %) de l’augmentation provient de dépenses plus élevées dans les magasins spécialisés, les vêtements et l’électronique grand public.

“Les consommateurs montrent qu’ils sont à l’aise avec les comportements et les activités pré-pandémiques, surtout à l’approche de la saison estivale”, a déclaré Phil Rist, vice-président de la stratégie de Prosper, dans le communiqué. “Beaucoup prévoient d’emmener papa à un repas spécial ou de vivre cette fête des pères, ce qui n’était pas une option l’année dernière pendant les fermetures.”

Autres pays qui se joignent à la célébration à cette date

La fête des pères est également célébrée dans les pays suivants, ce 20 juin 2021 :

Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, États-Unis, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Venezuela, Afghanistan, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bermudes , Birmanie, Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Curaçao, Chypre, République tchèque, Dominique, Égypte, Slovaquie, Éthiopie, Philippines, France, Ghana, Grèce, Guyane, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Jamaïque, Japon, Jordanie , Kenya, Kosovo, Koweït, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Malaisie, Malte, Namibie, Nigéria, Oman, Pays-Bas, Palestine, Pakistan, Qatar, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Singapour, Syrie, Sud Afrique, Sri Lanka, Suriname, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.

