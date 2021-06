“Bonne humeur, bons week-ends” pour le dynamique Fernando Alonso

in

Fernando Alonso a eu un ressort dans sa démarche après s’être qualifié pour le Grand Prix de Styrie, s’amusant sur le chemin de la 9e place sur la grille pour la course de dimanche.

Les pilotes Alpine ont connu des fortunes contrastées sur le Red Bull Ring alors qu’Esteban Ocon a été rattrapé et a terminé P17 lors d’une séance de qualification décevante pour le Français, tandis qu’Alonso s’en est plutôt mieux tiré en atteignant la Q3.

Il s’amusait clairement dans sa voiture, semblant proche du rythme tout au long de la course et concourait bien dans son A521. Alors qu’il s’est qualifié neuvième, la chute de trois places de Yuki Tsunoda sur la grille pour avoir entravé Valtteri Bottas verra Alonso promu à la 8e place au début de la course.

“Magnifique”, s’est enthousiasmé Alonso à la radio de l’équipe. «C’était tellement agréable. Quel que soit le poste, je l’ai apprécié.

L’ancien double champion du monde pense que son équipe va dans la bonne direction et est heureux de voir que les améliorations apportées à sa voiture portent leurs fruits.

“Oui je suis heureux. Je suis de bonne humeur, des jours heureux, des week-ends heureux… parce que je pense que depuis Bakou, le P6, tout semble être sur notre chemin », a déclaré un Alonso plein d’entrain à Sky Sports F1 après la séance.

« Aujourd’hui, la voiture était agréable à conduire. C’était une bonne adhérence, j’ai senti la voiture [was] bon et le top 10 était probablement le maximum aujourd’hui de la voiture.

« En ce qui concerne la course de demain, je pense que nous devons garder un œil sur les pneus. La dégradation va être un point demain.

« Et puis dans le ciel parce que nos prévisions annoncent au moins de la pluie pour demain. Si cela se produit, c’est un peu inconnu.

Grille de dimanche MIS À JOUR* #StyrianGP 🇦🇹 * suite à la pénalité de grille de Tsunoda pic.twitter.com/IVFkJdw7PD – Formule 1 (@F1) 26 juin 2021

De la pluie a été prévue tout au long du week-end du Grand Prix de Styrie mais, à moins d’une légère averse au début de la FP2, aucun temps humide ne s’est encore manifesté.

Bien que cela apporterait une nouvelle dimension intéressante à la course de dimanche, Alonso préfèrerait faire face à ce qui est déjà connu et veut s’appuyer sur les progrès que lui et son équipe ont réalisés au Red Bull Ring.

« Je pense qu’à ce stade, je préférerais le sec [weather] parce que nous n’avons fait aucun tour sur le mouillé ce week-end », a-t-il expliqué.

« Je sais que c’est la même chose pour tout le monde, mais c’est bien d’avoir toujours au moins un entraînement sur le mouillé – et de ne pas entrer en course avec de nouvelles conditions.

“Voyons voir. Quoi qu’il arrive, nous le prendrons.

