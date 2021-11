Bonne journée pour Agarbathi ! Témoins de la demande croissante dans l’industrie occidentale du bien-être

De plus, les variétés de parfums maintenant disponibles tels que oriental, floral, fruité, aqua, lavande, oudh, mogra, champa, lavande, citron, etc., font de l’encens un choix idéal pour rafraîchir et dynamiser l’esprit et l’espace.

Agarbathi fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité indiennes et occupe une place sacrée dans les foyers indiens. Il n’est donc pas surprenant que l’Inde soit actuellement l’un des plus grands producteurs d’agarbathi au monde, répondant également à la demande toujours croissante de bâtons d’encens des pays occidentaux.

En plus d’être unanimement accepté par toutes les confessions, l’agarbathi est, dans un sens, considéré comme un symbole du parfum national de l’Inde. Ils ne sont pas seulement utilisés à des fins spirituelles ou pujas, mais aussi pour le bien-être et la méditation. Ils sont considérés comme un catalyseur naturel de calme et sont popularisés pour favoriser la relaxation, favoriser le sommeil, favoriser la concentration, stimuler la créativité et améliorer la motivation. Le parfum intrinsèquement apaisant de l’agarbathi le rend extrêmement propice à la méditation, au yoga et à tout ce qui concerne le bien-être personnel. La prise de conscience croissante de ces facteurs a conduit à une consommation accrue de bâtons d’encens dans les studios de yoga et les centres de bien-être et de méditation en Inde et dans le monde entier. De plus, les variétés de parfums maintenant disponibles tels que oriental, floral, fruité, aqua, lavande, oudh, mogra, champa, lavande, citron, etc., font de l’encens un choix idéal pour rafraîchir et dynamiser l’esprit et l’espace.

Alors que l’Occident démontre un intérêt croissant pour l’Ayurveda, le Yoga, diverses formes de méditation et les philosophies orientales sur le bien-être, l’humble Indien Agarbathi a également connu une popularité croissante dans ces pays. Il convient également de mentionner que la pandémie de COVID-19 et le verrouillage ont incité les gens à accorder plus d’attention à leur bien-être personnel et à leur spiritualité. L’accent s’est déplacé vers des produits qui créent un environnement paisible et aident à réduire l’anxiété. De plus, la qualité exceptionnelle, les emballages attrayants et le caractère réconfortant des parfums ont joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la demande d’agarbathi à l’étranger. Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la Malaisie et le Nigéria se classent actuellement parmi les 4 premiers pays importateurs et consommateurs d’agarbathi.

En fabriquant constamment des bâtons d’encens de haute qualité, l’Inde a réussi à dominer l’industrie de l’agarbathi au fil des décennies. Entre autres raisons, cela peut également être attribué au fait que le gouvernement indien apporte un soutien constant à l’industrie en introduisant des politiques favorables qui aident les fabricants locaux et stimulent davantage le commerce et les exportations. L’industrie indienne de l’agarbathi est actuellement l’une des industries les plus tournées vers l’exportation du pays, avec des bâtons d’encens exportés dans plus de 150 pays à ce jour. Conformément à cette chaîne d’offre et de demande, le secteur de l’agarbathi en Inde est actuellement évalué à 8 500 crores, dont plus de 1 000 crores peuvent être attribués aux seules exportations.

