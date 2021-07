Bonne nouvelle après la chute du Bitcoin en dessous de 30 000 $ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $. La baisse de la demande de Bitcoin est l’une des raisons de la baisse des prix. L’indicateur en chaîne suggère que les baleines accumulent du Bitcoin.

Pour la première fois depuis juin, Bitcoin a de nouveau plongé sous les 30 000 $. Le plongeon signifie que Bitcoin au cours de la semaine dernière a chuté de près de 10%.

Bien que l’ensemble du marché de la crypto au cours de la semaine dernière soit resté indifférent, plusieurs facteurs ont été attribués à la chute de Bitcoin en dessous de 30 000 $.

L’un d’eux est le fait qu’il y a maintenant moins de demande pour Bitcoin, contrairement à ce que le marché a connu en avril et mai.

Une autre des nombreuses raisons est le Grayscale Bitcoin Trust qui a commencé à débloquer des actions en masse sur le marché. Apparemment, les actions à débloquer par Grayscale atteindraient environ 31 900 actions GBTC ce mois-ci, ce qui indique qu’une nouvelle baisse pourrait éventuellement se produire.

Bonne nouvelle après le plongeon du Bitcoin

Après la chute de Bitcoin en dessous de 30 000 $, il reste normal qu’il y ait de la panique sur le marché. L’indice de la peur et de la grille a également affirmé que le marché commence à en faire l’expérience alors que plusieurs détenteurs de détail commencent à vendre leurs avoirs.

Cependant, à la suite de toutes les ventes de panique et du ralentissement du marché, les mesures en chaîne suggèrent que les baleines pourraient accumuler régulièrement du BTC, une bonne évolution après le plongeon.

Selon le rapport « The Week On-Chain » de Glassnode du 19 juillet, les réserves de Bitcoin des échanges centralisés ont continué de s’évaporer malgré la dynamique baissière récemment soutenue, avec une moyenne de 36 000 Bitcoin (d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars) retirés des échanges chaque mois.

Glassnode en déduit que la diminution des réserves de Bitcoin sur les bourses indique que les grands investisseurs transfèrent BTC dans un stockage sécurisé plutôt que de laisser leurs pièces sur les bourses en vue de la vente.

Un autre bon développement est l’augmentation récente du nombre d’entités hébergeant Bitcoin depuis mai, passant d’environ 250 000 à près de 300 000.

Après la chute du Bitcoin, qu’arrive-t-il aux altcoins ?

C’est une règle non écrite sur le marché de la cryptographie que lorsque Bitcoin fait face à des moments difficiles, les altcoins emboîtent le pas.

L’ensemble du marché des altcoins a continué à saigner. Ethereum, par exemple, s’est négocié au-dessus de 1 950 $ il y a à peine deux jours, mais a chuté de plus de 200 $ depuis lors. Plus tôt dans la journée, l’ETH a chuté à 1 720 $, ce qui est également devenu son prix le plus bas depuis fin juin.

D’autres altcoins ont également continué à baisser, après que Bitcoin ait plongé en dessous de 30 000 $.