Bonne nouvelle, le remake de Final Fantasy 7 arrive sur PC

Image : Square Enix

Final Fantasy VII Remake Intergrade, la réimagination d’un JRPG Square Enix meilleur qu’il n’a le droit de l’être, arrivera enfin sur PC le 16 décembre afin que les joueurs non-consoles puissent découvrir l’un des meilleurs jeux de 2020.

Révélé lors du livestream The Game Awards 2021, le port sera de la version PS5 «Intergrade» qui contient des mises à niveau visuelles et une campagne d’histoires supplémentaire axée sur le ninja Yuffie voleur de Materia.

Final Fantasy VII Remake a d’abord été lancé en exclusivité PS4 avant d’obtenir une mise à niveau payante de nouvelle génération pour PS5 plus tôt cette année. Cependant, Intergrade n’est pas seulement une édition du jeu de l’année. Le nouveau DLC est tout aussi essentiel que le jeu de base, en particulier pour les fans de Final Fantasy VII qui se sont immergés dans l’étrange redémarrage de Square Enix du scénario original.

L’annonce de ce soir mentionnait seulement qu’elle arrivait sur Epic Games Store, il est donc possible que les utilisateurs de Steam n’aient toujours pas de chance, du moins aussi longtemps que dure cette fenêtre d’exclusivité. Alors qu’Intergrade est superbe sur PS5, avec un mode de performance 60FPS ainsi qu’une option 4K, il devrait être encore meilleur sur PC.

Bien que Square Enix ait déclaré que les progrès de Final Fantasy Remake Part II se déroulent sans heurts, nous n’avons toujours aucune idée de la date de sortie. En attendant, l’éditeur travaille également sur Final Fantasy XVI et sur Ever Crisis, un jeu mobile qui s’étendra sur le monde de Final Fantasy VII et rassemblera toutes ses parties disparates sous un même toit. Parallèlement à cet effort, Square Enix a également récemment publié First Soldier, une bataille royale gratuite sur smartphones qui se déroule avant Final Fantasy VII et qui est en fait assez bonne.

Maintenant, si seulement nous pouvions obtenir le Dirge of Cerberus de la PS2 sur mobile ou PC également.