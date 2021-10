Bonne nouvelle pour Bitcoin en automne

Visitez l’article original*

Nous continuons de recevoir des nouvelles de plus en plus optimistes de diverses parties de la communauté Bitcoin.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

Cette semaine a été remplie de nouvelles haussières. Alors que le marché semble se préparer à une fin d’année, le bon mot continue de venir. Des opérations minières de bitcoin du volcan d’El Salvador mises en service à un maire du Missouri prévoyant de donner aux ménages 1 000 $ en bitcoins chacun, la semaine était quelque chose à voir.

Les nouvelles fantastiques de l’automne

Lundi a été une journée chargée dans la sphère du bitcoin, à commencer par le célèbre critique du bitcoin et PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, disant que le bitcoin pourrait augmenter de 10 fois, mais qu’il s’en fiche. Le même jour, leur concurrent Morgan Stanley a révélé qu’il avait plus que doublé son investissement dans Grayscale Bitcoin Trust à 58 000 actions au cours du dernier trimestre.

Alors que les pourboires Bitcoin sur Twitter commençaient à décoller, le PDG de Strike, Jack Mallers, a déclaré qu’il ferait don de tous les pourboires qu’il reçoit sur la plate-forme à la Human Rights Foundation. Plus tard lundi, le maire de Miami, Francis Suarez, a commencé à plaider pour que les mineurs de bitcoins passent à l’énergie nucléaire, une alternative propre et efficace aux combustibles fossiles. Il a déclaré que Miami pourrait devenir un hub minier de bitcoins propre.

Finissant lundi sur une bonne note, El Salvador a révélé que plus de 2,25 millions de citoyens utilisent désormais le portefeuille bitcoin Chivo, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné qu’il n’a été lancé que trois semaines auparavant. Coinbase a révélé une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de convertir automatiquement leurs chèques de paie en bitcoins sur la plate-forme. Enfin, le candidat au Sénat américain Blake Masters a déclaré que le gouvernement américain devrait acheter une réserve stratégique de bitcoin.

Mardi, le plus grand fournisseur mondial de paiements en bitcoins, BitPay, a annoncé un partenariat avec Verifone pour permettre à ses marchands d’accepter les paiements en bitcoins. Le fabricant de guichets automatiques Athena a également annoncé que les Salvadoriens pourraient recevoir leurs salaires via les guichets automatiques de l’entreprise. Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a également partagé une vidéo teaser des plans du pays pour extraire le bitcoin à l’aide de l’énergie géothermique générée par les volcans du pays. L’auteur de “Rich Dad, Poor Dad”, Robert Kiyosaki, a averti que les gens devraient acheter du bitcoin avant le plus grand krach boursier de l’histoire, faisant référence à un krach boursier attendu.

Mercredi, dans une interview avec Kara Swisher, Elon Musk a discuté de la réglementation de la cryptographie et a suggéré que le gouvernement américain “ne fasse rien” concernant la réglementation du bitcoin et du marché global de la cryptographie. Ark Invest de Cathie Wood a également révélé qu’ils avaient acheté pour 42 millions de dollars d’actions Coinbase mardi.

Mercredi également, Umbrel a dévoilé son premier nœud bitcoin plug-and-play, un grand pas vers la souveraineté des utilisateurs. Malgré les mesures prises par la Chine contre le bitcoin, il a été révélé mercredi qu’il y avait encore plus de 145 nœuds bitcoin actifs en Chine. Clôturant les nouvelles de mercredi, Cool Valley, le maire du Missouri, Jayson Stewart, a révélé son intention de donner à chaque ménage de la ville 1 000 $ en bitcoins.

Jeudi, à la fin du mois de septembre, le président salvadorien Bukele a annoncé que le pays offrirait à toute personne utilisant le portefeuille bitcoin Chivo une remise de 0,20 $ par gallon sur le carburant, poussant à une adoption plus poussée dans la nation d’Amérique centrale.

Jeudi également, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a officiellement déclaré que le gouvernement américain n’interdirait pas le bitcoin ni aucune autre crypto-monnaie dans le pays, contrairement à l’interdiction la plus récente de la Chine. C’est un signal important pour les personnes aux États-Unis et dans le monde entier qui hésitent encore à investir dans le bitcoin.

Vendredi, le gouvernement salvadorien a commencé à extraire son premier bitcoin alimenté par l’énergie géothermique, devenant ainsi le premier pays à extraire du bitcoin, lançant une révolution minière de bitcoin à énergie verte. Curieusement, cela s’est produit deux jours seulement après la démission du PDG de la Bourse de Téhéran après la découverte de mineurs de bitcoins dans le sous-sol de la bourse.

Nouvelles baissières

Dans l’ensemble, la semaine dernière a été trop haussière, les ours entrant probablement en hibernation pour l’hiver, car le bitcoin devrait éclater au cours des deux prochains mois. La seule note baissière de la semaine dernière a été le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui a de nouveau diffusé le FUD, même si le bitcoin pourrait très bien augmenter de 10 fois.

Verdict

Alors que septembre touchait à sa fin cette semaine, il est intéressant de noter comment le modèle Stock-to-Flow de PlanB et les prévisions publiées en juin ont pris vie. Le 30 juin, il a publié son modèle et a fait des prédictions audacieuses, déclarant que, dans le pire des cas, le bitcoin se terminerait en août à plus de 47 000 $ et en septembre à plus de 43 000 $ – les deux se sont avérés corrects. Il a ensuite prédit un bitcoin supérieur à 63 000 $ fin octobre, supérieur à 98 000 $ fin novembre et supérieur à 135 000 $ fin décembre. Des prédictions haussières du «pire des cas», en effet.

Si vous comprenez le bitcoin et ce qu’il représente, il est alors facile de faire valoir que le bitcoin augmentera considérablement au cours des prochaines années. Bitcoin est déjà en hausse de 25% au cours du dernier trimestre, malgré tous les FUD de la Chine. Alors que l’année touche à sa fin, il est de plus en plus probable que le bitcoin se prépare à une course décente qui pourrait le voir dépasser 135 000 $ et peut-être même atteindre 300 000 ou 400 000 $.

Bien sûr, il est facile pour moi de rester optimiste chaque semaine. Regardons les raisons pour lesquelles je m’attends à une course. Outre un pays entier qui adopte le bitcoin (El Salvador) et de plus en plus d’institutions qui ajoutent du bitcoin à leurs bilans (grâce à MicroStrategy), il y a aussi le cas où fiat se prépare pour un pilonnage dans les mois à venir. La décision du Royaume-Uni de sortir de l’UE revient les ronger alors que les pénuries de carburant, de nourriture et de personnel continuent de croître et de faire la une des journaux. Ensuite, il y a Joe Biden avertissant que les États-Unis pourraient entrer en récession et Janet Yellen avertissant que les États-Unis pourraient manquer d’argent dans trois semaines.

Alors que les «superpuissances» mondiales se trouvent dans une période de plus en plus turbulente, leurs économies ne manqueront pas de prendre un coup, ce qui affectera les 66 nations dollarisées à travers le monde et l’économie mondiale. Tout le monde cherchera des investissements alternatifs et plus sûrs et c’est la raison pour laquelle le bitcoin est le plus connu. Alors que de plus en plus de personnes et d’entreprises se bousculent pour acheter du bitcoin, l’offre diminuera et le prix augmentera. Simple.

Les trois derniers mois de 2021 verront le bitcoin atteindre de nouveaux sommets historiques et il est probable qu’il atteigne six chiffres pour la première fois. Bitcoin est là pour rester et de plus en plus de gens vont se rendre compte que c’est le meilleur pari à la fois dans les bons et dans les mauvais moments.

Ceci est un article invité par Dion Guillaume. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.