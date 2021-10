Bonne nouvelle pour la voiture électrique : les batteries recyclées peuvent être aussi performantes voire plus performantes que les neuves | Moteur

Une étude révèle que les batteries de voitures électriques recyclées sont non seulement aussi efficaces que les neuves, mais qu’elles peuvent avoir une durée de vie plus longue.

La mobilité électrique gagne lentement du terrain dans le monde. Les véhicules électriques ont conquis nos villes et de plus en plus de personnes choisissent les scooters, vélos et motos électriques comme moyen de transport, ainsi que les voitures électriques.

Que l’avenir de l’industrie automobile soit électrique est quelque chose que nous savons tous clairement, mais aujourd’hui, nous il y a un gros problème que le secteur doit surmonter : les batteries au lithium. Ce volet occulte tous les avantages qu’offrent les voitures électriques pour réduire la pollution et freiner le changement climatique.

Le lithium est un métal rare, cher et difficile à extraire. De plus, les batteries au lithium ont une durée de vie limitée et finissent généralement dans les décharges après utilisation.

Pour cette raison, le recyclage des piles est très important, puisqu’il permet la réutilisation du lithium pour réduire son extraction, ainsi que de réutiliser les déchets électroniques qui s’accumulent dans le monde.

On s’attend à ce que dans les années à venir l’industrie du recyclage de ce matériau augmente et les dernières avancées nous montrent des techniques révolutionnaires pour donner une nouvelle vie aux batteries des voitures électriques, mais nous devons encore faire face à un autre problème : les marques et les consommateurs peuvent être réticents aux composants recyclés.

Nous avons tendance à penser qu’un composant recyclé, comme la batterie, a de moins bonnes qualités qu’un neuf, mais c’est une erreur totale. En réalité, Les batteries recyclées peuvent être aussi efficaces ou plus efficaces que les nouvelles.

Ceci est démontré par une nouvelle étude dans laquelle une équipe de chercheurs a testé des batteries avec des cathodes NMC111 recyclées, le type de cathode le plus courant qui contient un tiers de nickel, de manganèse et de cobalt.

Le matériau recyclé a montré une structure microscopique plus poreuse, une caractéristique qui favorise l’entrée et la sortie des ions lithium.

Grâce à ça, les batteries recyclées avaient une densité énergétique similaire à celles fabriquées avec des cathodes commerciales, mais avec un cycle de vie jusqu’à 53 % plus long.

C’est une très bonne nouvelle pour l’industrie de la voiture électrique, car elle promet de lever l’un des grands obstacles encore à court ou moyen terme.