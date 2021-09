Bonne nouvelle pour le Bayern alors que Kingsley Coman se sépare de Pinhas Zahavi

Selon un rapport de SPORT1, le rapide Français du Bayern Munich, Kingsley Coman s’est au moins temporairement séparé de son agent Pinhas Zahavi. Après une période d’incertitude quant à l’avenir du joueur de 25 ans avec le club, cette décision est une nouvelle lueur d’espoir. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à la table des négociations.

Zahavi est un “spécialiste des sorties”, connu pour son rôle dans l’éloignement des joueurs des clubs qui préfèrent les retenir. Zahavi s’est auparavant efforcé d’éloigner l’attaquant vedette Robert Lewandowski du Bayern et peut-être du Real Madrid. Cette décision a cependant été contrecarrée par les patrons du Bayern qui ont tenu leur star polonaise d’une main de fer.

Lewandowski et David Alaba étaient des missions précédentes de Pini ZahaviPhoto d’Alexander Hassenstein/.

Zahavi, cependant, a réussi sa deuxième mission – David Alaba. Bien avant le déménagement d’Alaba au Real, le moulin à rumeurs était implacable et il y avait plusieurs rapports selon lesquels la partie d’Alaba exigeait des salaires insensés. Bien sûr, même si ces rapports étaient vrais, ils pourraient très bien être une tactique juste pour trouver une excuse pour quitter le club. C’est les affaires après tout. N’oublions pas qu’Alaba est l’un des anciens du Bayern, et le Bayern n’aime pas laisser partir les joueurs à leur apogée. Avec le recul, la longue et dramatique saga était inévitable si le Real devait obtenir son joueur.

Avec Uli Hoeness allant jusqu’à appeler ouvertement Zahavi un “piranha gourmand”, je pense qu’il est juste de dire qu’il y a beaucoup de mauvais sang qui rend le retour à la table des négociations pour de nouvelles discussions d’autant plus difficile pour le Bayern et Zahavi. Par conséquent, la décision de Coman d’embaucher le super-agent israélien aurait définitivement rendu toute négociation aigre avant même qu’elle ne commence.

Coman est arrivé au Bayern en 2016 et a gravi les échelons, tombant juste en deçà d’un démarreur infaillible. Il partage actuellement les tâches à parts égales avec Sane et Gnabry lorsqu’il est en forme. Le talent de King est incontestable, il est de premier ordre. Mais il est également sujet aux blessures et a connu plusieurs périodes d’indisponibilité. Le club a cependant montré son soutien indéfectible et sa confiance en l’ailier. Hoeness a déjà hébergé Cpman dans sa résidence et a eu une conversation chaleureuse avec lui. C’était après une grave blessure et cela a renforcé le lien de King avec le club et ses habitants.

Coman jetant Zahavi après une opération cardiaque peut ou non être une coïncidence, mais cela fait peut-être allusion aux pensées de Coman selon lesquelles il serait toujours apprécié au Bayern. C’est difficile à trouver dans d’autres grands clubs dont beaucoup sont connus pour passer par leurs joueurs comme des serviettes en papier.

Bien qu’il y ait toujours un écart entre les attentes du Coman et l’offre du Bayern, si cette décision devait finalement se traduire par une prolongation, ce serait certainement une bonne décision pour les deux parties.

Comme toujours, cependant, il est toujours possible que Coman et Zahavi se reconnectent à tout moment alors que le Français essaie de régler son avenir.