Bonne nouvelle pour les acheteurs de maison! Les maisons de Noida seront vendues sur la zone de tapis maintenant

L’autorité de Noida a émis une ordonnance exigeant que le registre des appartements se trouve désormais sur la zone « tapis » – au grand soulagement d’innombrables acheteurs de maison qui exigent depuis longtemps que le registre d’un appartement ne soit pas déterminé par la « super zone ‘ – un facteur qui donne aux développeurs la possibilité d’augmenter le coût des appartements.

Saluant la commande, les experts de l’industrie ont déclaré que cette décision réduira le coût des frais d’enregistrement pour les appartements et réduira le coût global d’acquisition de la propriété des acheteurs de maison.

Santhosh Kumar, vice-président du groupe ANAROCK, a déclaré : « Cette ordonnance de l’autorité de Noida apportera un grand soulagement aux acheteurs de maison car elle réduira le coût des frais d’enregistrement des appartements et, par conséquent, le coût global d’acquisition de la propriété. Déjà RERA avait mandaté plus tôt que les développeurs vendent des appartements basés sur la surface de la moquette au lieu de la zone super bâtie. Cependant, même si les développeurs ont mentionné la zone de tapis, il y avait une ambiguïté en ce qui concerne l’enregistrement des appartements. Il était principalement facturé sur la super zone. Avec cette commande maintenant, une clarté absolue a été fournie et les acheteurs de maison devraient en profiter. »

