Bonne nouvelle pour les acheteurs de maison ! Vous pouvez désormais investir dans une maison et bénéficier d’une exonération fiscale jusqu’au 30 septembre

in

Image représentative

Compte tenu des difficultés rencontrées par les contribuables en raison de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 à travers le pays, le gouvernement central a prolongé jusqu’au 30 septembre le délai pour réclamer une déduction fiscale sur l’investissement réalisé dans une maison d’habitation. investir dans une maison d’habitation pour la déduction fiscale a encore été prolongée de plus de trois mois. L’investissement devant être effectué à compter du 1er avril peut désormais être effectué jusqu’au 30 septembre.

« Les conformités à faire par les contribuables telles que l’investissement, le dépôt, le paiement, l’acquisition, l’achat, la construction ou toute autre action, quel que soit le nom, dans le but de réclamer une exonération en vertu des dispositions contenues dans les articles 54 à 54GB La loi, dont la date limite de mise en conformité se situe entre le 1er avril 2021 et le 29 septembre 2021 (les deux jours inclus), peut être achevée au plus tard le 30 septembre 2021 », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué officiel vendredi (juin 25, 2021).

L’article 54 et l’article 54GB de la loi de 1962 sur l’impôt sur le revenu prévoient une exonération des gains en capital à long terme dans le cas d’un individu ou d’un HUF disponible sur le réinvestissement des gains en capital et le réinvestissement du produit de la vente respectivement.

Conformément à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier d’exonérations fiscales sur les gains en capital sur la vente d’une propriété résidentielle si vous la réinvestissez pour l’achat ou la construction d’une propriété résidentielle. En vertu de l’article 54GB de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’exonération est prévue pour la plus-value résultant de la cession d’un immeuble d’habitation si vous investissez le montant de la souscription aux actions de la société éligible.

Le budget de l’Union 2019 avait étendu l’applicabilité de l’exonération des gains en capital en vertu de l’article 54. Il autorisait l’achat ou la construction de deux maisons résidentielles si le gain était inférieur à 2 crores de roupies. Un contribuable ne peut exercer cette option qu’une seule fois. Auparavant, auparavant un achat ou une construction était autorisé.

Le gouvernement central a également prolongé plusieurs autres délais, y compris la liaison PAN-Aadhaar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.