Bonne nouvelle pour les détenteurs de crypto en quête d’exonération fiscale

Ceux qui recherchent une exonération fiscale sur Bitcoin ont peut-être trouvé une solution, car une entreprise vend des passeports aux Américains à la recherche de ce service.

La Russe Katie Ananina, basée à l’étranger, a aidé les gens à éviter de payer des impôts sur les revenus qu’ils tirent de leur investissement dans Bitcoin (BTC / USD). Son organisation, Plan B Passport, offre aux clients riches en crypto un moyen d’exonérer certaines taxes qui sont normalement facturées sur leurs revenus d’investissements Bitcoin.

La société fournit une forme de paradis fiscal qui exonère les bénéficiaires de l’impôt sur les plus-values ​​sur les avoirs en crypto-monnaie.

“J’ai été assez intelligent pour découvrir que 200 dollars de bitcoins vaudront finalement 100 000 dollars”, a déclaré Ananina, ajoutant qu’il était injuste que le gouvernement ait 40% de ces bénéfices.

Plan B Passport travaille avec sept pays

Plan B Passport aide des centaines de personnes de pays comme le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis à accéder à un deuxième passeport dans l’un des sept pays. Il s’agit notamment du Portugal, de Sainte-Lucie, de Vanuatu, de Grenade, de la Dominique, d’Antigua-et-Barbuda et de Saint-Kitts.

La société opère en partenariat à travers des programmes d’investissement avec chacun des gouvernements.

Pour le pays, c’est un excellent moyen d’attirer les investissements étrangers, en particulier ceux qui dépendent fortement des investissements directs étrangers (IDE).

Le type de régime se trouve généralement dans ce qui est communément appelé « Centres financiers internationaux ».

Sainte-Lucie est la destination la plus courante

Le programme d’investissement étranger de Sainte-Lucie est admissible à réclamer des candidats avec plus de 100 000 $ de dons pour la citoyenneté. Ceux qui veulent s’aventurer dans l’immobilier devront investir plus de 300 000 dollars.

Selon Ananina, le chèque moyen pour ses clients varie de 130 000 $ à 180 000 $.

Elle perçoit 20 000 $ en frais juridiques en plus du montant versé au gouvernement, ainsi que des frais gouvernementaux et certains frais de due diligence.

Il a noté que Sainte-Lucie est la destination la plus courante pour les candidats car elle offre un délai d’exécution plus rapide et une application moins chère.

