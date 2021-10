Bonne nouvelle pour les employés du gouvernement central ! Le gouvernement augmente l’allocation de cherté de 28 % à 31 %

L’augmentation reflète les trois versements supplémentaires qui ont été gelés.

Jeudi, le cabinet de l’Union a augmenté les allocations de cherté (DA) et l’allégement de cherté (DR) pour les employés du gouvernement central et les retraités de 3 points de pourcentage à 31% du salaire/pension de base, ce qui coûtera au Trésor public environ 7 100 crore de roupies pour le mois de juillet. -Période de mars de FY22.

L’impact combiné sur l’échiquier en raison à la fois de DA et de DR serait de 9 489 crores de roupies par an, a déclaré le ministre de l’Information syndicale et de la radiodiffusion, Anurag Thakur. Le DA/DR révisé sera payé à partir du 1er juillet 2021, c’est-à-dire pendant neuf mois au cours de l’EX22. Le DA / DR révisé bénéficiera à 47,14 employés du gouvernement du syndicat lakh et à 68,62 retraités lakh.

Le 14 juillet, le Centre avait augmenté le DA et le DR pour les employés du gouvernement et les retraités de 11 points de pourcentage à 28% du salaire/pension de base, ce qui coûterait au Trésor public environ 25 800 crores de roupies pour la période juillet-mars de l’exercice 22. L’augmentation reflète les trois versements supplémentaires qui ont été gelés.

Compte tenu de la situation inédite engendrée par la pandémie de Covid-19, trois versements supplémentaires de DA et DR dus à compter du 1er janvier 2020, du 1er juillet 2020 et du 1er janvier 2021, avaient été gelés.

Les améliorations DA/DR soutiendront probablement la consommation dans l’économie, car les gouvernements des États suivent également de manière conventionnelle le modèle du gouvernement de l’Union en matière de DA/DR.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.