Bonne nouvelle pour les migrants, passagers en attente ! Indian Railways approuve l’exploitation de 660 trains supplémentaires en juin

Indian Railways a ajouté 660 trains supplémentaires au mois de juin.

Bientôt, les chemins de fer indiens exploiteront plus de services de train ! Avec l’aplatissement de la courbe COVID-19, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont ajouté 660 trains supplémentaires au mois de juin pour faciliter le mouvement des travailleurs migrants et effacer la liste d’attente des passagers dans divers clusters origine-destination. Pendant la période précédant la pandémie, le transporteur national exploitait en moyenne environ 1 768 trains postaux et express par jour. Vendredi, environ 983 trains express et postaux étaient exploités quotidiennement, ce qui représente environ 56% du niveau d’avant la pandémie de Covid. Progressivement, le nombre de trains est augmenté sur le réseau des chemins de fer indiens conformément à la demande et à la justification commerciale, selon un rapport de la PTI.

Au 1er juin, environ 800 trains express et postaux étaient en service. Selon Indian Railways, au cours de la période du 1er au 18 juin, l’approbation a été donnée aux chemins de fer zonaux pour l’exploitation de 660 trains express et postaux supplémentaires. Il s’agit notamment de 552 trains express et postaux ainsi que de 108 trains spéciaux vacances. Les chemins de fer zonaux ont été invités par le transporteur national à rétablir les services ferroviaires de manière progressive, en tenant compte de la demande de billets, des conditions locales ainsi que de la situation COVID-19 dans la région.

À partir du 21 juin, Indian Railways est prêt à reprendre l’exploitation de 50 trains spéciaux. En outre, un nouveau train spécial d’été démarre de Gorakhpur à Bandra Terminus à partir du 25 juin 2021. Les trains spéciaux qui reprennent ce mois-ci incluent New Delhi-Amritsar Junction Shatabdi Express, New Delhi-Kalka Shatabdi Express, Delhi Junction-Kotdwara Shatabdi Express , New Delhi-Dehradun Shatabdi Express, Chandigarh-New Delhi Shatabdi Express, Delhi Sarai Rohilla-Jammu Tawi Duronto, Kalka-Shimla Express, Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi Sri Shakti, Bilaspur Junction-New Delhi Express, Lucknow-Prayagraj Sangam Express , les trains Jammu Tawi-Yognagari Rishikesh Express, Farrukhabad-Chhapra Express et Chhapra-Lucknow Junction Express.

