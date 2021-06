Bonne nouvelle pour les Mumbaikars ! Pas de hausse de la taxe foncière à Mumbai jusqu’à ce que la situation de Covid s’améliore

in

En 2020, le gouvernement du Maharashtra avait décidé de réduire le droit de timbre sur les actes de vente.

Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui vivent à Mumbai, qui doivent payer des impôts fonciers. L’ANI dans un tweet a informé que le maire de Mumbai avait pris cette décision. “Il n’y aura pas de hausse de la taxe foncière à Mumbai tant que la situation de Covid ne se poursuivra pas. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais jusque-là, nous ne chargerons pas les Mumbaikars en augmentant la taxe foncière », a déclaré le maire de Mumbai, Kishori Pednekar.

Auparavant, on s’attendait à ce que les propriétaires de Mumbai doivent payer une taxe plus élevée cette année. La perception de la taxe foncière est basée sur les derniers taux de calcul de l’année.

L’un des facteurs de calcul de l’impôt foncier est le taux de calcul prêt qui fournit la valeur marchande réelle des biens immobiliers tels que les terrains, résidentiels, commerciaux et industriels.

En 2020, le gouvernement du Maharashtra avait décidé de réduire de 3% le droit de timbre sur les actes de vente entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et l’assouplissement devait se poursuivre avec la réduction de 2% du 1er janvier au 31 mars 2021.

Cette dernière décision sur l’impôt foncier à Mumbai devrait apporter un certain soulagement aux propriétaires fonciers, en particulier en ces temps où Covid-19 a un impact sur la situation financière des particuliers.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.