Bonne nouvelle pour les passagers aériens! IndiGo propose un service de transfert de bagages porte-à-porte dans ces villes

IndiGo a déclaré que les frais de service de transfert de bagages commenceraient à Rs 630 pour un aller simple.

IndiGo a annoncé qu’elle fournirait un service de transfert de bagages porte-à-porte à ses passagers. La compagnie aérienne à bas prix s’est associée à CarterPorter pour fournir la nouvelle installation de livraison de bagages aux voyageurs aériens. Le service de transfert de bagages, appelé «6EBagport», a été initialement lancé à Delhi et Hyderabad. Dans le cadre de cette installation, les bagages des passagers seront cueillis à leur domicile et livrés aux destinations. Selon la compagnie aérienne, il existe également une installation qui permet aux passagers de suivre leurs bagages.

IndiGo a déclaré qu’il prévoyait de lancer bientôt l’installation dans des villes comme Mumbai et Bengaluru.

Dans un communiqué de presse, la compagnie aérienne a déclaré qu’un passager peut profiter de l’installation jusqu’à 24 heures avant le départ de son vol et à tout moment à l’arrivée. La fonction de suivi aidera les passagers à connaître l’emplacement de leurs bagages de la première destination à la dernière. L’installation aidera les passagers à transférer leurs bagages sans tracas d’une destination à une autre avec une assistance supplémentaire à l’intérieur du terminal.

Les frais de service de transfert de bagages commenceront à Rs 630 pour un aller simple. IndiGo a déclaré que les passagers peuvent réserver le service dans le confort de leur domicile via la plate-forme de CarterX www.6EBagPort.carterporter.in.

« Il comprendra également une assurance de service pour Rs 5 000 par bagage pour le contenu et le conteneur », a déclaré la compagnie aérienne.

Commentant le nouveau service, le directeur de la stratégie et des revenus d’IndiGo a déclaré que le nouveau service porte-à-porte soulagera les clients qui souhaitent se rendre à une réunion directement depuis l’aéroport ou qui souhaitent voyager avec des bagages supplémentaires. «En partenariat avec CarterPorter, nous veillerons à ce que nos passagers vivent une expérience fluide», a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, IndiGo a lancé 14 nouveaux vols dans le cadre du programme Udan. Les itinéraires de ces vols sont Bhopal-Allahabad, Bhubaneswar-Allahabad, Dibrugarh-Dimapur, Bhubaneswar-Varanasi, Shillong-Agartala et Shillong-Silchar.

