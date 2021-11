Bonne nouvelle pour les passagers ! Les chemins de fer recommenceront à servir des plats cuisinés dans les trains – les éléments clés à savoir

Des repas prêts à manger continueront également d’être servis aux passagers, a noté le conseil des chemins de fer.

Dans un répit bien mérité, les passagers des chemins de fer pourront bientôt savourer des plats cuisinés dans le train. Le Railway Board a récemment émis une ordonnance pour reprendre le service de plats cuisinés aux passagers des trains. Le service a été interrompu en raison des restrictions imposées par Covid.

Vendredi, le Railway Board a demandé à l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) de rouvrir sa cuisine, de servir de la nourriture et de reprendre le service.

Des repas prêts à manger continueront également d’être servis aux passagers, a noté le conseil des chemins de fer. Jusqu’à présent, les passagers ne recevaient que du thé, des collations, des plats prêts à manger tels que du rajma chawal, des nouilles et de la soupe pour les trajets longue distance.

« Compte tenu du rétablissement des services ferroviaires normaux, des exigences des passagers voyageant et de l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid dans les restaurants, restaurants, hôtels et autres lieux à travers le pays, il a été décidé par le ministère des Chemins de fer de reprendre les services de cuisinés. nourriture dans les trains. Le service de plats prêts-à-manger se poursuivra également », a déclaré la lettre officielle citée par l’agence de presse PTI.

Les chemins de fer avaient également annoncé la circulation de trains normaux en retirant récemment les étiquettes spéciales qui étaient en place en raison du covid-19.

