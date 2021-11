Bonne nouvelle pour les passagers végétariens ! Profitez maintenant d’aliments végétariens frais et purs dans les chemins de fer indiens

Pour garantir la pureté des aliments, il n’y aura pas d’aliments non végétariens préparés à côté dans la cuisine, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de confusion. (Image représentative)

Profitez de la nourriture végétarienne fraîche et pure dans les chemins de fer indiens comme jamais auparavant ! Pour la première fois, le Sattvik Council of India, une organisation engagée à offrir une expérience végétarienne aux Indiens, s’est associé à la branche restauration des chemins de fer indiens – l’Indian Railway Catering and Tourism Cooperation (IRCTC) pour offrir une certification végétarienne aux trains. en Inde. Le Conseil Sattvik de l’Inde et l’IRCTC ont récemment introduit le programme de certification Sattvik ainsi que le premier au monde et unique en son genre « Module d’audit continu des locomotives de passagers » au salon exécutif de l’IRCTC, situé sur la plate-forme numéro 16, à New Delhi. Gare.

Selon le Conseil Sattvik de l’Inde, à commencer par le train Vande Bharat Express, et éventuellement 18 autres trains, cette certification vise principalement les trains des chemins de fer indiens voyageant vers les destinations religieuses du pays. La certification garantit une véritable expérience végétalienne aux voyageurs végétariens en s’assurant que la nourriture est purement végétarienne et que les ustensiles ainsi que tout utilitaire entrant dans la cuisine ont été lavés avec des articles certifiés végétariens. Le Conseil Sattvik de l’Inde a déclaré que souvent, on constate que la nourriture « végétarienne » n’est pas vraiment végétarienne en raison de plusieurs facteurs, donc afin d’assurer la pureté de la nourriture, il n’y aura pas d’aliments non végétariens préparés à côté dans la cuisine , ce qui signifie qu’il n’y aura pas de confusion.

De plus, afin de garantir le confort des passagers végétariens et de promouvoir leur cause, un manuel (manuel d’exploitation) a été élaboré conjointement par l’IRCTC et le Sattvik Council of India sur toutes les destinations végétariennes ainsi que les cuisines en association avec Bureau Veritas, son partenaire d’audit mondial. Afin de garantir un « voyage respectueux des végétariens », la certification Sattvik ne se limite pas aux trains d’Indian Railways, mais également aux cuisines de la base IRCTC, aux hôtels économiques, aux salons exécutifs, aux aires de restauration, aux voyages organisés, aux usines Rail Neer, etc. , a affirmé le Conseil Sattvik de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.