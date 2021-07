Bonne nouvelle pour les passionnés ! L’IRCTC présente le forfait touristique Char Dham Yatra; voir prix, destinations, autres détails

Le forfait touristique IRCTC Char Dham Yatra couvrira Badrinath, Jagannath Puri, Dwarkadhish et Rameshwaram.

Forfait IRCTC Char Dham Yatra : Bonne nouvelle pour les passionnés ! L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation est prête à organiser un voyage en train tout compris «Char Dham Yatra» pour les passagers du train Dekho Apna Desh Deluxe Tourists d’Indian Railways. Le forfait touristique IRCTC Char Dham Yatra couvrira les pèlerinages de premier plan de Char Dham, à savoir Badrinath, Jagannath Puri, Dwarkadhish et Rameshwaram à travers le pays sur une période de 16 jours. La tournée commencera le 18 septembre 2021 et le train partira de Delhi Safdarjung. Il y aura 60 sièges dans le deuxième AC et 96 sièges dans le premier AC. Selon l’IRCTC, la vaccination COVID-19 (au moins une dose de vaccin) est obligatoire pour les voyageurs de 18 ans et plus. Les destinations suivantes seront couvertes dans le forfait 15 nuits/16 jours IRCTC Char Dham Yatra :

Badrinath : Mana Village, Badrinath Temple et Narsingha Temple (Joshimath).Rishikesh : Triveni Ghat et Lakshman Jhulla.Puri : Golden Beach de Puri, Jagannath temple, Chandrabhaga Beach et Konark Sun Temple.Rameshwaram : Dhanushkodi et Ramnathswami temple. , le temple Dwarkadhish, la plage de Shivrajpur et Bet Dwarka.

La classe 1AC coûtera Rs 109595 pour une occupation simple, Rs 97195 pour les lits jumeaux, Rs 95500 pour les triples, Rs 87290 pour les enfants avec lit et Rs 84725 pour les enfants sans lit. La classe 2AC coûtera Rs 90985 pour un simple, Rs 78585 pour un twin, Rs 76895 pour un triple, Rs 68675 pour un enfant avec lit et Rs 66120 pour un enfant sans lit.

Nouvelles connexes

RIL, Vodafone Idea, SpiceJet, IRCTC, HDFC Life, IRCON International, Ruchi Soya, GIC Re en bref Le cours de l’action IRCTC bondit de plus de 2% avant les résultats du trimestre de janvier à mars, alors même que Sensex et Nifty chutent IRCTC, IRFC, RVNL, Ruchi Soya, MTNL, Bharti Airtel, HDFC Life, Emami actions en bref

Le voyage organisé comprendra un voyage en train touristique spécial en première classe AC/deuxième AC, un séjour de six nuits dans un hébergement disponible dans la catégorie de luxe, un séjour de neuf nuits dans les autocars respectifs pendant le voyage en train de nuit, les repas à bord du train (légumes uniquement), les repas hors bord (végétal uniquement), assurance voyage, tous les transferts et visites touristiques dans des véhicules climatisés, déplacements des Tour Managers de l’IRCTC tout au long du circuit pour l’assistance nécessaire et toutes les taxes applicables. Cependant, le voyage organisé n’inclura pas la navigation de plaisance, les sports d’aventure, etc., le choix du menu, le service en chambre, le coût des visites touristiques, l’entrée et les guides locaux, etc., toutes sortes de pourboires aux serveurs, chauffeurs, guides, représentant, carburant supplément, etc., dépenses personnelles telles que l’eau minérale, les frais de blanchisserie, la nourriture et les boissons. De plus, le transport AC ne sera pas disponible dans les collines.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.