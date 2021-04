Bonne nouvelle pour les pèlerins! Indian Railways va démarrer 2 trains spéciaux pour les lieux de pèlerinage à Mathura, Uttarakhand

Pour chaque passager, il est obligatoire de respecter les normes COVID-19.

Afin de répondre aux besoins de voyage des pèlerins se rendant sur les lieux de pèlerinage de Mathura et les lieux religieux de l’état d’Uttarakhand, les chemins de fer indiens lanceront bientôt deux trains spéciaux jusqu’à la fin du mois de juin. Rajendra Singh, PRO, Division Izzatnagar des chemins de fer du Nord-Est, a été cité dans un rapport de PTI disant que dans les deux trains, tous les autocars seraient dans la catégorie réservée. Pour chaque passager, il est obligatoire de respecter les normes COVID-19, a déclaré le responsable. Selon Singh, les deux trains spéciaux fonctionneraient jusqu’au 30 juin 2021. Le 11 avril 2021, le train numéro 05056 Ram Nagar-Agra Fort Tri-Weekly Express partirait de Ram Nagar dans l’Uttarakhand.

Selon l’horaire du train spécial, le train numéro 05056 partirait de Ram Nagar tous les mardis, vendredis et dimanches à 19 h 50 et se terminerait à la gare d’Agra Fort le lendemain à 6 h 55. Pour le voyage de retour en train, le train numéro 05055 quittera le fort d’Agra le 12 avril à 20h40. Il se déroulera tous les mercredis, samedis et lundis et se terminera à la gare de Ram Nagar le lendemain à 7h20. Le train spécial à 16 autocars comprend six autocars de classe couchette ainsi qu’un autocar de classe AC 3 et AC 2. Le train s’arrêtera dans les principales gares ferroviaires telles que Soron, Pantnagar, Budaun, Bareilly Junction, Kasganj et Mathura Junction.

Selon les responsables, la zone du chemin de fer du nord-est a également décidé d’exploiter le service de train spécial hebdomadaire Howrah-Lalkuan, traversant d’importants centres de pèlerinage. Tous les vendredis, le train partirait de Howrah et circulerait entre le 16 avril 2021 et le 25 juin 2021. Alors que le train de retour partirait de Lalkuan dans l’État de l’Uttarakhand tous les samedis et sera exploité jusqu’au 26 juin 2021. Howrah-Lalkuan Weekly Le train spécial comprendra 19 entraîneurs, dont neuf voitures-lits, quatre voitures de niveau AC 3 ainsi que deux voitures de classe de niveau AC 2.

