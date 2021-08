Bonne nouvelle pour les professionnels de santé ! IIM-Calcutta lance un programme exécutif pour améliorer la prise de décision

in

Les candidatures pour le cours seront ouvertes jusqu’à fin août

L’Institut indien de gestion de Calcutta a annoncé jeudi qu’il lancerait un programme exécutif en gestion des soins de santé à partir de septembre. Le programme d’un an vise à offrir un aperçu du secteur mondial de la santé, des dernières politiques et de leur mise en œuvre. Ce cours comprendra également la gestion des catastrophes et des épidémies, ce qui est d’une extrême pertinence dans l’environnement actuel.

Le programme vise à développer chez les participants une orientation interdisciplinaire vers la gestion des soins de santé et à les former au leadership managérial. Le cours familiarisera également les participants avec l’entrepreneuriat et l’innovation dans le secteur de la santé en Inde et inculquera des cadres comparatifs qui les aideront à comprendre les défis des soins de santé dans les pays en développement.

Tous les professionnels de la santé, y compris les administrateurs d’hôpitaux, les médecins, les professionnels du secteur médical et ses secteurs connexes tels que l’assurance médicale et les produits pharmaceutiques et même les entrepreneurs en soins de santé pourront suivre le cours. L’institut offrira le programme dans un format d’apprentissage mixte qui comprend des cours en ligne ainsi qu’une visite de 10 jours sur le campus. Les cours du dimanche se dérouleront en ligne.

Le programme interactif et expérientiel et interactif comprendra des présentations et des discussions des participants ainsi que des conférences en ligne, des études de cas et des présentations de conférenciers invités. Les participants entreprendront un projet Capstone, qui les divisera en équipes pour leur permettre de poursuivre un projet qui les intéresse.

IIM, Calcutta, le directeur du programme Rajesh Bhattacharya a déclaré que le but du programme était d’améliorer les compétences et de préparer les professionnels à l’avenir du secteur de la santé et de leur fournir les bonnes connaissances pour améliorer la prise de décision.

Les médecins et les administrateurs titulaires de MBBS/BAMS/BDS ou de diplômes équivalents d’UGC/AICTE/MCI reconnus ou d’instituts équivalents, les étudiants en biotechnologie et biomédical titulaires d’un baccalauréat ou supérieur sont éligibles pour le cours. Les candidats doivent également avoir une expérience minimale de trois ans dans le secteur de la santé.

Les candidatures de personnes ayant une formation dans d’autres disciplines seront également éligibles, à condition que les candidats aient cinq ans d’expérience dans le secteur.

