Bonne nouvelle pour les propriétaires alors que la valeur du secteur locatif privé augmente

La valeur moyenne d’une propriété achetée à la location a gagné près de 15 000 £ en valeur au cours de l’année écoulée. Qu’est-ce qui se cache derrière cela et qu’est-ce qui est attendu pour le secteur locatif privé à l’avenir ?

Au cours de l’année à partir de mars 2020, la valeur du secteur locatif privé a augmenté de 5,8% pour atteindre 1,4 milliard de livres sterling en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. C’est selon un rapport du prêteur hypothécaire Shawbrook Bank sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les propriétaires et le secteur de l’achat à la location.

Depuis le début de COVID-19 jusqu’en mars 2021, la valeur moyenne de la propriété achetée à la location a augmenté de 14 500 £. Il s’agit d’une augmentation de 5,6%, ce qui a augmenté la valeur moyenne à 259 000 £. Cela montre la force que le secteur a connue malgré une année difficile.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette hausse ?

Au cours de la dernière année, la pandémie et les incitations gouvernementales qui ont suivi ont radicalement remodelé le marché immobilier. Après que le premier verrouillage national ait temporairement interrompu les transactions immobilières, le congé des droits de timbre a dynamisé le secteur.

Le boom immobilier de l’année dernière a fait grimper les prix des logements. Il y a eu une forte demande associée à un manque d’offre. Ces tendances sont également à l’origine de la croissance du secteur locatif privé.

John Eastgate, directeur général du financement immobilier à la Shawbrook Bank, commente : « Dans le contexte de la pandémie, le PRS a une fois de plus montré sa force et le rôle important qu’il joue.

« Les propriétaires cherchent à élargir leurs portefeuilles en raison d’une combinaison de prix des logements en hausse, de rendements attrayants et de la demande croissante des locataires. Emprunter pour aider à financer cette expansion est une option attrayante, les propriétaires se présentant avec un grand choix et des coûts hypothécaires historiquement bas. »

Où sont les plus gros retours pour les propriétaires ?

Dans certaines régions, les prix de l’immobilier locatif moyen ont augmenté encore plus que la moyenne de la Grande-Bretagne. Le Pays de Galles est en tête avec une hausse de 11 %. Le nord-ouest de l’Angleterre, qui a connu une demande particulièrement forte de la part des locataires, acheteurs et investisseurs, a suivi de près avec une hausse de 10,7%. Et l’Ecosse a connu une croissance de 9,5%.

Comme la demande des locataires a été élevée, cela fait également augmenter les loyers et les rendements locatifs pour les propriétaires. Pour les investisseurs cherchant à acheter leur prochain bien locatif, Shawbrook Bank a révélé les régions avec les rendements locatifs les plus élevés.

L’Écosse possède le meilleur rendement avec un rendement moyen de 5,8 %. Le nord-ouest arrive en deuxième position avec un rendement de 5,5%, tandis que Leeds suivait de près avec un rendement de 5,4%.

De plus, plus de la moitié des locataires ont déclaré qu’ils seraient même prêts à payer plus si le propriétaire entreprenait une rénovation de la propriété. Cela pourrait permettre aux propriétaires non seulement de gagner plus grâce aux rendements locatifs, mais aussi d’ajouter de la valeur à la propriété.

L’avenir du secteur locatif privé

Comme le secteur locatif privé a augmenté en valeur, le nombre de logements loués à titre privé a en fait diminué. Le secteur s’est contracté de 2,6 % au cours de la dernière année, les propriétés louées par des particuliers représentant désormais 17 % du parc immobilier britannique.

Les perspectives du secteur locatif privé laissent présager une croissance accrue à l’avenir. Au cours de la prochaine année, plus d’un tiers des propriétaires-bailleurs envisagent d’acquérir un bien immobilier. Dans le même temps, les deux tiers des propriétaires sont confiants en l’avenir. Le nord de l’Angleterre connaissant des rendements locatifs particulièrement élevés, cela conduira probablement à davantage de propriétaires à investir là-bas.

Dans l’ensemble, le secteur locatif privé continue de montrer sa force. Et avec les gens qui louent plus longtemps, cela montre le besoin de plus de propriétés louées par des particuliers de haute qualité à travers le Royaume-Uni.

John Eastgate déclare : « Alors que de plus en plus de primo-accédants ont gravi les échelons de l’immobilier au cours de la dernière année, la réalité est que la hausse des prix des logements signifie que davantage de personnes continueront d’être exclues de l’accession à la propriété. Ceci, associé à une perturbation de l’emploi et à une inflation des salaires retardée, rendra difficile pour certains d’acheter leur propre maison.