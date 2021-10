bonne nouvelle pour les rotations du Barça

10/04/2021

Le à 18:56 CEST

La grande performance de Rokas Jokubaitis lors de la victoire de dimanche contre Surne Bilbao Basket, C’était l’une des grandes nouvelles de ce Barça qu’en plus de l’apport régulier de sa star, Nikola MIrotic, commence à compter sur les bonnes minutes des nouveaux arrivants.

Dans le cas de Jokubaitis la bonne nouvelle est double puisque le joueur, âgé de seulement 20 ans, en plus d’entrer dans les matchs en toute confiance, apporte du sens, de la fraîcheur et de nombreux points, comme il l’a déjà démontré lors de la première victoire de l’Euroligue contre l’ALBA Berlin (12 points et un PIR de 21) et sa belle performance à Miribilla, avec 22 points en près de 21 minutes de jeu.

Une joie pour Saras Jasikevicius qui peut parier sur donner des minutes aux nouveaux arrivants comme dans le cas du lituanien ou de l’autre meneur Nico Laprovittola, dans sa volonté de donner de bonnes rotations à l’effectif en raison de la charge du calendrier.

Éloge de Saras

L’entraîneur lui-même a salué les bonnes minutes de Jokubaitis et a également pu admettre le jeune Caicedo, qui est entré dans l’appel après avoir laissé Cory Higgins à Barcelone pour se reposer.

Et le fait est que le calendrier qui les attend en octobre est énorme – jeudi, ils visitent le Bayern Munich et dimanche, le terrain du Coosur Real Betis – et le meilleur moyen de se rendre à tous les matchs en bon état est de pouvoir distribuer le procès-verbal, ce qu’il a fait avec un succès total jusqu’à présent Jasikevicius et que ce mardi il mettra à nouveau en pratique, laissant peut-être de côté un autre titre.

L’équipe de hand n’a battu le Barça qu’à trois reprises en 26 matches. Le dernier remonte à octobre 2019 (89-83). Lors de la dernière campagne, une double victoire du Barça.

Ce sera l’occasion pour le Barça de devenir leader en solo, même si c’est parce que le reste des équipes a avancé d’une journée qui doit se terminer le 17 octobre.