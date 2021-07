Bonne nouvelle pour les voyageurs à Jammu ! Section I Téléphérique de Peerkho à Mahamaya inauguré

La capacité du téléphérique est de 400 personnes par heure et se déplace à une vitesse de 0 à 4 m/s.

Le téléphérique pour passagers Sec I de Peerkho au temple Mahamaya a été inauguré par le lieutenant-gouverneur de J&K Manoj Sinha, Jugal Kishore Sharma, le député Jammu, le maire Sri Chander Mohan Gupta et Dy. Le maire Smt. Purnima Sharma de Jammu.

Damodar Ropeways et Infra Limited, Kolkata ont construit ce téléphérique. Le téléphérique de Peer Kho au temple Mahamaya mesure 1,184 km de long et traverse la rivière Tawai, offrant aux passagers une vue pittoresque sur la rivière et les temples situés aux deux extrémités de la rive. La capacité du téléphérique est de 400 personnes par heure et se déplace à une vitesse de 0 à 4 m/s. Le téléphérique situé à 86,13 mètres de hauteur disposera de 14 cabines fonctionnant sur système monocâble détachable.

Le téléphérique du temple Mahamaya de DRIL est une vision « Atmanirbhar » qui se concrétise en accord avec le slogan Make in India de notre PM. Damodar Ropeways & Infra Ltd (DRIL) a construit le plus grand nombre de téléphériques et actuellement, ils ont également un nombre maximal de téléphériques en exploitation et maintenance en Inde. Jammu Ropeway a été conçu par DRIL et 60% de ses équipements sont fabriqués en Inde.

Aditya Chamaria, directeur général de DRIL, a déclaré : « Ce système de téléphérique est construit avec une technologie de pointe qui ajoutera encore à l’attraction touristique de Jammu. Les téléphériques sont un mode de transport sans pollution, sûr et respectueux de l’environnement et élèveront la stature de Jammu en tant que destination touristique respectueuse de l’environnement.

L’événement d’inauguration a également été suivi par MSK Agarwal, vice-président principal-projets, DRIL et M. Mirza Khurshid Baig, AGA-projets.

DRIL a été impliqué dans l’exploitation et la maintenance du populaire téléphérique Mata Vaishno Devi de Bhavan au temple Bhairon à Jammu. D’autres projets récemment exécutés sont le téléphérique Guwahati de 1,8 km de long sur le puissant fleuve Brahmapoutre, et le téléphérique pour passagers de 302 m de long à Chitrakoot (MP), du bas de la colline au temple Hanumandhara.

