Bonne nouvelle: Rs «Résolu à mourir…

… Dans la dernière digue de prévarication. »- Edmund Burke, dans le procès de destitution de Warren Hastings, d’après l’un de mes premiers journaux de DK.

Comme les fédéralistes et les whigs d’autrefois, les R n’ont aucun moyen d’avancer ou de reculer. Se sont-ils donné un choix de Hobson (premier cheval de l’écurie, ou aucun?) Ou un Catch-22? Eh bien, la nouvelle doctrine Biden est

Nous avons parfaitement le droit de faire quoi que ce soit légal qu’ils ne peuvent pas nous empêcher de faire.

Fiscalité et fiscalité, investir et investir, élire et élire, Schaden, wie sagt man, Freude.

«Que les faits soient soumis à un monde franc.» – Thomas Jefferson, Déclaration d’indépendance

Kerry Eleveld, personnel quotidien de Kos

Dartagnan, Communauté

BTW Joe Manchin et Kyrsten Sinema sont également délirants.

Dans un nouveau sondage, 60% des républicains disent que l’élection de 2020 a été volée à Trump et 55% disent que l’attaque du Capitole «a été menée par de violents manifestants de gauche essayant de donner une mauvaise image de Trump». C’est le portrait d’un parti qui ne peut pas être sauvé. https://t.co/uMK8qEwNaD – Max Boot (@MaxBoot) 7 avril 2021

Ensuite, il y a nous.

La science! Des taxes que le public approuve!

L’administrateur de Biden a dévoilé son plan de refonte du code de l’impôt sur les sociétés. Le plan, s’il était adopté, rapporterait 2,5 billions de dollars de revenus sur 15 ans. Il le ferait en introduisant des changements majeurs pour les entreprises américaines. https://t.co/1TgSnheXjH – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 7 avril 2021

C’est un investissement, stupide, pas de dépenses. Un parlementaire du Sénat dit que les D sont plus enclins à la réconciliation, mais personne ne sait combien – 1? 2? 3?… Infini? (H / T George Gamow) Ds élaborant maintenant une stratégie pour tirer le meilleur parti de cet accord nucléaire iranien au pouvoir reprennent, certaines sanctions d’Ancien Thing devant être levées Actions exécutives de violence armée à venir Le bipartisanisme recadré: ce que 80% de Ds et demi ou plus de R veulent. Peu importe le caucus du Sénat R s’ils ne veulent pas jouer

Infrastructure recadrée: pas seulement les routes et les ponts, mais tout ce que nous ne pouvons faire qu’ensemble par le biais d’un gouvernement qui stimule l’ensemble de l’économie pour tout le monde

Nous ne réparons pas seulement pour aujourd’hui. Nous construisons pour demain.

Président Biden

Par-dessus tout, l’infrastructure consiste à répondre aux besoins de la nation et à mettre les Américains au travail pour faire le travail. – Président Biden (@POTUS) 7 avril 2021

25% des adultes entièrement vaccinés aux États-Unis, 40% avec une dose.

172 pays et plusieurs candidats vaccins engagés dans le vaccin COVID-19 Global Access Facility

C’est presque tout le monde. Lorsque ce programme COVAX a été annoncé il y a quelques mois, il ne concernait qu’une soixantaine de pays. Les États-Unis sont en passe de devenir le plus grand donateur de cet effort.

OTOH Joe Manchin et Kyrsten Sinema sont toujours délirants.

C’est ma déclaration liminaire. Faisons ce procès sur la route.

Oh, oui, la science

Non, cette photo de Mars ne montre pas d’arc-en-ciel, ce qui violerait la physique. C’est une lumière parasite.

Et autres nouvelles

ATLANTA (AP) – Le procureur de district ne poursuivra pas le législateur géorgien arrêté pour avoir frappé à la porte du gouverneur lors de la signature du projet de loi de vote. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 7 avril 2021

Grand moment dans le procès de Derek Chauvin. Après que la défense a entendu le témoin dire que George Floyd a dit «j’ai mangé trop de drogue» dans un clip vidéo, l’accusation joue une version plus longue de la vidéo et fait dire au même témoin que George Floyd a effectivement dit: «Je ne le fais pas. pas de drogues.” – Keith Boykin (@keithboykin) 7 avril 2021

Un très gros problème vient de se passer au Nouveau-Mexique. L’État n’est devenu que le deuxième du pays, après le Colorado l’été dernier, à mettre fin à l’immunité qualifiée comme moyen de défense pour inconduite de la police devant les tribunaux d’État. (CT a adopté une facture plus étroite.) Demande majeure de protestations BLM. https://t.co/qLDhOAITAS – Taniel (@Taniel) 8 avril 2021

Rupture: le gouverneur de Washington, Inslee, vient de signer HB1078, ce qui en fait une loi! Cela signifie qu’à partir de 2022, les Washingtoniens de retour de prison retrouveront leur droit de vote. Une énorme victoire! – Brennan Center (@BrennanCenter) 7 avril 2021

Rupture: la législature de Virginie a approuvé la version finale de la loi sur les droits de vote au niveau de l’État. Premier État du Sud à le faire après que SCOTUS a vidé la VRA en 2013. Grand contraste avec la suppression des électeurs du GOP en Géorgie et dans d’autres États – Ari Berman (@AriBerman) 7 avril 2021

La meilleure nouvelle de toutes: il y a trop de bonnes nouvelles à recueillir. Entrez et ajoutez quelques-uns des vôtres. Et, bien sûr, les chats et l’histoire et la bonne nourriture et tout. Soss, œuf et une tranche frite pour commencer, avec juste du café du monde entier fraîchement moulu.

Pouvez-vous imaginer si nous pouvions glisser un café Klatchian dans la salle à manger du Sénat?

