Bonne nouvelle si vous possédez l’un de ces téléphones Samsung | La technologie

Samsung a pris une longueur d’avance sur la concurrence et met à jour le système d’exploitation de certains de ses appareils.

Nous savons que les systèmes d’exploitation se mettent à jour à des vitesses différentes selon les marques et les modèles. Ce n’est pas seulement une question de compatibilité qui existe avec les téléphones mobiles, mais aussi nous essayons d’accélérer au maximum leur arrivée en fonction de chaque appareil. Un exemple de cela que nous avons avec le dernier Mise à jour Android effectuée par Samsung.

Avant tout le monde, c’est ainsi que la nouvelle version du système arrive sur le Samsung Galaxy S21 qui était attendue dans l’industrie à partir de la semaine prochaine, à tel point que en a parlé comme peut mettre à jour.

Les trois mobiles de la série sont les premiers à être mis à jour, comme cela se passe en Europe, selon XDA Developers, et la nouvelle version arrive avec améliorations dans divers aspects, y compris les caméras et la sécurité du système.

Cette mise à jour Android qui commence à être disponible sur les Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra porte le nom de firmware G99xBXXU3AUDA et a une taille qui atteint presque 1,2 Go.

Comme indiqué par les développeurs XDA, ce qui est nouveau dans la mise à jour reste à voir, mais il pointe vers un des performances plus optimales dans les caméras de ces appareils, des améliorations dans Quick Share (le système de partage de fichiers de Samsung) et une série d’optimisations également dans tout ce qui se réfère à la sécurité mobile.

Dans ce rapport, nous expliquons toutes les gammes de mobiles Samsung en 2021, une grande variété d’appareils pour tous les utilisateurs que vous devez connaître en profondeur si vous souhaitez en acheter un.

Dans cette image, vous pouvez voir une partie du capture d’écran d’un mobile Samsung qui va recevoir la mise à jour Peut Android.

Dans le cas où il ne vous a pas encore atteint, vous avez la possibilité de saisir les informations du téléphone et de voir si vous pouvez forcer le téléchargement. Quoi qu’il en soit, si vous avez l’un de ces mobiles très probablement la mise à jour arrivera bientôt. Et avec le reste des appareils Samsung, cela ne devrait pas prendre trop de temps.