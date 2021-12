Bonne performance de la boxe espagnole à l’international en 2021

le boxe espagnole masculine a réalisé une performance remarquable en 2021, en termes de combats internationaux, que nous passons en revue ici.

L’année a commencé avec trois champions d’Europe et nous avons terminé avec un, Kerman Lejarraga, bien que deux d’entre eux, Sandor Martin, en ultra-léger, et Sergio Garcia, chez les super-welters, ils ont quitté la couronne pour chercher des combats importants dans le monde entier.

En revanche, le basque Andoni Gago a conservé sa couronne poids plume lors de sa première défense contre l’Angleterre Gavin Mcdonnell, faisant un nul technique, pour le perdre plus tard aux points contre les Français Karim Guerfi.

Kerman Lejarraga a obtenu le titre laissé par Sergio García, battant le Français Dylan Charrat par décision technique et le retenant par KO en neuvième contre l’Anglais Jack Flatley.

Notre seul champion d’Europe actuel a atteint deux titres en 2021, auquel il faut ajouter le Première défense d’Andoni Gago et triomphe de Sandor Martín contre l’Anglaise Kay Prospere aux points avant de laisser le titre vacant.

Afin d’atteindre les sept titres européens que nos combattants ont disputés cette année, le combat nul entre les Madrilènes reste à revoir. ngel Moreno et Juan Hinostroza pour le titre mouche, qui était donc sans champion, et la défaite du vétéran navarrais Ruben Diaz en Italie contre le champion local Matteo Signani.

Mais depuis 2014, nous n’avions pas de champion du monde, le nôtre Kiko Martinez, qui est revenu à l’être avec un KO spectaculaire au sixième tour en Angleterre contre le local Kid Galahad, lui arracher le titre IBF des poids plumes.

Et on n’oublie pas la grande victoire de Sandor Martín en Californie contre le champion du monde en quatre poids Mikey García, qui ouvrira sûrement les portes d’un championnat du monde dans les prochains mois et la défaite aux points mais avec belle performance de Sergio García, également aux États-Unis, contre le local Sebastian Fundora lors d’une rencontre mondiale.

Une année qui a amélioré la situation de la boxe espagnole au niveau international.