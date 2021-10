Bonnes affaires DFS, paris sur les accessoires et jeu de passes des Jags

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Sam « rush god » Darnold et Kenneth Gainwell.

Ce que nous avons appris au cours de la semaine 4: Matt Ryan était, en fait, dû. Il a roulé 300 verges au total, dont 17 au sol ! – tout en lançant pour quatre touchés. Parce qu’il joue pour les Falcons, il a quand même perdu. Nyheim Hines (deux portées, deux attrapés, un échappé) n’était pas dû. Quez Watkins a atteint un sommet en carrière dans les cibles et n’en a attrapé que trois pour 33 verges. Dalton Schultz, cependant, reste l’ailier rapproché de Dak Prescott (12 attrapés, 138 verges, trois touchés au cours des deux dernières semaines).

QB : Trevor Lawrence (5 800 $)

Il y a beaucoup de valeur potentielle à trouver dans les QB recrue de cette semaine. Trey Lance a inscrit 20+ la semaine dernière contre l’affreuse défense des Seahawks. Voyons ce qu’il peut faire contre une bonne équipe de Cardinals qui est réellement préparée pour lui avant de l’ajouter à la liste. Justin Fields est peut-être un jeu populaire à 5 200 $ maintenant qu’il est officiellement le partant de Chicago, mais il avait moins de neuf points la semaine dernière contre les Lions et sera privé des courses créatrices d’espace de David Montgomery dans un proche avenir.

Au lieu de cela, tournons-nous vers Lawrence, qui pourrait faire ce que Zach Wilson a fait au cours de la semaine 4 et utiliser le Tennessee comme une opportunité de régler ses problèmes. Le secondaire des Titans est un désastre, et la touche de balle profonde de Lawrence pourrait conduire à des scores explosifs dans un match qui semble destiné à la fin.

RB : Javonte Williams (4 900 $)

Est-ce la semaine où Williams fait connaître sa présence pour les Broncos? Le partant titulaire Melvin Gordon a raté le temps d’entraînement en raison d’une blessure, laissant un écart possible pour le rookie tailback. Williams a joué un sommet en carrière de 51% des snaps de Denver la semaine dernière, et bien que cela n’apparaisse pas sur la feuille de statistiques – ses 10 touches totales étaient un plus bas en carrière – cela pourrait se manifester par une percée dimanche. Le seul souci ? Les Steelers et leur défensive au septième rang.

WR : Kendrick Bourne (4 000 $)

Bourne est devenu un élément important de l’offensive de passage de Mac Jones. Après un démarrage lent, il a enregistré 13 cibles au cours des deux dernières semaines – à égalité au deuxième rang en Nouvelle-Angleterre derrière Jakobi Meyers (5 600 $). Jones ne l’a pas beaucoup ciblé sur le terrain, mais les capacités de course après capture de Bourne (4,6 YAC, la plupart parmi les larges de Pats) lui donnent la chance d’accumuler du métrage même sur des routes peu profondes. La défense contre la passe de Houston a été étonnamment bonne, mais cela ressemble à un château de cartes qui attend de tomber.

TE : Zach Ertz (3 400 $)

Ertz a joué au moins 50% des snaps offensifs des Eagles cette saison et avait 15 cibles au total au cours des deux dernières semaines. Il a transformé cela en 27,3 points de fantaisie. Alors que les Panthers ont la vitesse de secondeur pour courir avec lui, il est devenu une couverture de sécurité plus fiable pour Jalen Hurts que Dallas Goedert, qui joue plus souvent mais voit moins de passes (neuf cibles depuis la semaine 3).