Bonnes affaires DFS, paris sur les accessoires et renouveau de Rex Burkhead

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous permettront de faire des folies sur des stars comme Jonathan Taylor et Dontrell Hilliard.

QB : Jimmy Garoppolo (5 700 $)

Est-ce ainsi que nous refroidissons enfin Handsome James ? En croyant enfin en lui ? Garoppolo a été l’un des joueurs les plus productifs du football Fantasy au cours des quatre dernières semaines, même si des victoires consécutives ont atténué son impact. Maintenant, il a un match compétitif qui se profile contre les Vikings et leur défense contre les passes classée 27e. Une journée de 300 verges et deux touchés n’est pas exclue… à moins, bien sûr, que Garoppolo ne revienne au gars dont Kyle Shanahan se méfiait tellement qu’il a échangé trois choix de repêchage juste pour trouver un plan B pour.

RB : Rex Burkhead (4 200 $)

Phillip Lindsey a été libéré, laissant les Texans choisir entre David Johnson et Burkhead. Johnson a battu Rex 35-27 la semaine dernière, mais c’est Burkhead qui a eu le plus de portées et était le coureur le plus efficace (1,7 mètre après contact contre 1,2).

Heureusement, les Jets ont la deuxième plus mauvaise défense au sol de la ligue. Au lieu de claquer des portes fermées au cours de 30 courses, la terrible rotation du tailback de Houston devrait avoir plus de chance au cours de la semaine 12 qu’elle ne l’a fait sept jours plus tôt. Johnson avait plus de cibles la semaine dernière, mais Burkhead est un récepteur utile qui pourrait voir plus de regards s’il peut saisir les rênes du RB1, même si ce n’est que pour une semaine. Il a joué trois matchs contre les Jets en tant que New England Patriot et a marqué dans chacun d’eux, avec une moyenne de plus de 14 points fantastiques par match au cours de cette séquence.

WR : TY Hilton (4 000 $)

Hilton a été oubliable cette saison, mais il s’est débarrassé des signes de vieillesse dans le passé. Il est venu fort la saison dernière pour devenir un large partant viable et pourrait faire de même en 2021.

Les Buccaneers ne sont pas aussi sensibles aux gros gains que leurs premières luttes l’ont laissé entendre, mais Trevor Siemian, Taylor Heinicke et Daniel Jones ont complété sept de leurs 12 passes de plus de 15 verges contre eux. Carson Wentz est (sans doute) meilleur que tous ces gars, et si Jonathan Taylor se fait bourrer par Vita Vea à l’avant, Indianapolis devra peut-être se tourner vers les airs plus souvent qu’il ne le voudrait.

TE : Cameron Brate (3 200 $)

Ce sont des choix minces pour une aide serrée peu coûteuse, mais Brate pourrait être le meilleur d’un groupe désagréable. Il a égalé un sommet de la saison avec six cibles la semaine dernière, même avec Rob Gronkowski. Brate est toujours dépendant de l’atterrissage pour faire la différence. Si vous voulez quelque chose du genre six à huit points stables, vous pouvez toujours rouler avec Jack Doyle.