Bonnes affaires sur AliExpress pour 11.11 qui sont déjà disponibles et qui dépassent Amazon en prix | La technologie

Les offres antérieures au 11.11 arrivent sur AliExpress avec des produits technologiques très bon marché, encore moins chers que sur Amazon.

La célèbre journée de vente des célibataires en Chine, ou également connu sous le nom de 11.11, est sur le point de commencer et AliExpress est déjà en train de se réchauffer.

Vous pouvez désormais trouver de nombreux produits technologiques en vente sur AliExpress. Ce qui est amusant, c’est qu’ils sont beaucoup moins chers que les offres que vous pouvez trouver dans d’autres magasins, comme Amazon ou MediaMarkt.

Vous devriez avoir les meilleurs coupons AliExpress à portée de main, bien que dans beaucoup de ces offres, cela ne soit pas nécessaire car ils sont déjà moins chers que la normale.

C’est le bon moment pour vous procurer l’un de ces produits car le 11/11 tout le monde sera à la recherche des meilleures offres et il se peut que vous ne soyez pas en stock ou que les coupons ne fonctionnent pas car ils ont dépassé la limite du magasin.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE sur AliExpress Plaza

Xiaomi 11 Lite Nouvelle Édition C’est l’une des nouvelles les plus récentes de Xiaomi dans les mobiles bon marché avec de bonnes fonctionnalités. Dans notre analyse, vous pouvez vérifier tout ce que ce mobile donne de lui-même.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, d’un processeur Snapdragon 778G, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il dispose également d’un appareil photo de 64 mégapixels et d’un appareil photo de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Sur AliExpress, vous pouvez prendre ce mobile pour 369 euros, tandis que sur Amazon, il coûte 375 euros.

Xiaomi Mi Box S

Xiaomi Mi Box S sur AliExpress Plaza

Le lecteur multimédia Android de Xiaomi avec prise en charge 4K est désormais en vente chez AliExpres. Il s’agit de Xiaomi Mi Box S, un petit boitier pour reproduire toutes vos séries et films en streaming.

Ce lecteur est rapide et possède Android TV comme système d’exploitation, vous avez donc accès à toutes les applications de streaming que vous pouvez imaginer. Il dispose également d’une intégration Chromecast et de l’assistant vocal de Google.

Vous pouvez déjà l’obtenir sur AliExpress pour 44,28 euros avec la livraison gratuite et depuis l’Espagne. Alors que sur Amazon ça coûte 63 euros.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 sur AliExpress Plaza

Le bracelet d’activité le plus célèbre au monde se trouve dans une offre incroyable sur AliExpress Plaza, avec expédition depuis l’Espagne et livraison rapide.

Xiaomi Mi Band 6 C’est un produit parfait pour savoir combien de pas vous avez fait aujourd’hui, comment cela se traduit en kilomètres ou en calories brûlées. Vous pouvez également suivre votre pouls, la qualité de votre sommeil ou suivre les sports.

Il est désormais disponible sur AliExpress Plaza pour 39,14 euros. Sur Amazon, cela coûte 44,90 euros.

Montre Huawei GT 2 Pro

Montre Huawei GT 2 Pro sur AliExpress Plaza

L’une des montres les plus avancées de Huawei, la Watch GT 2 Pro, est en vente sur AliExpress Plaza.

Cette montre connectée dispose d’un écran AMOLED rond avec verre saphir et corps en titane, d’une autonomie jusqu’à 2 semaines, d’un GPS, d’activités sportives et de suivi de la santé, grâce au capteur de fréquence cardiaque ou au capteur d’oxygène dans le sang.

Amazon le vend 189 euros, mais sur AliExpress Plaza vous pouvez le prendre pour 174 euros.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sur AliExpress Plaza

Les nouveaux Xiaomi Remdi Buds 3 Pro Ce sont les écouteurs bon marché de Xiaomi de nouvelle génération. D’un design moderne et compact, ils améliorent la qualité sonore, l’autonomie et la qualité de réduction du bruit.

Il dispose d’une réduction passive du bruit, grâce aux pare-chocs en silicone, l’autonomie augmente jusqu’à 6 heures d’utilisation 28 heures avec son boîtier de charge qui peut être chargé sans fil.

On les trouve déjà sur AliExpress pour 40,72 euros, alors que sur Amazon, ils coûtent plus de 64 euros.

