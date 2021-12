Bonnes équipes, mauvais résultats au cours de la semaine 15, plus une observation « Call of Duty »

Russillo partage ses réflexions sur une semaine de résultats étranges de la NFL à l’approche des séries éliminatoires et jette un œil aux prétendants (0:36). Puis Ryen parle avec le champion du Super Bowl Jonathan Vilma au sujet des Saints remportant une autre victoire en saison régulière contre Tom Brady et les Buccaneers, les Bills-Panthers et les luttes de la ligne offensive des Bills, les Colts roulants, les Chiefs de première place, comment les analyses affectent la quatrième -bas de la prise de décision dans la NFL d’aujourd’hui, et plus encore (11:14). Ryen raconte ensuite comment il a replongé son orteil dans l’étang «Call of Duty» et n’a pas aimé la température (41:30), avant de répondre à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (49:47).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Jonathan Vilma

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

