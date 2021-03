Bonnes filles: le plan de Beth pour sortir Dean de prison a échoué, mais les Bolands pourraient ne pas être encore faits

OK, donc ces détails sur l’épisode 4 de Good Girls sont, évidemment, volontairement vagues, mais si vous avez suivi la saison en cours, je pense que nous avons peut-être déjà eu des indices sur ce que signifient Jenna Bans et Bill Krebs. L’épisode de la semaine dernière a montré que Beth, Ruby et Annie essayaient de faire sortir Dean de prison en faisant venir un gars de l’automne, sous la forme de leur ancien employé de Boland Bubbles / copain de Dean, Eric. Cela semblait être une idée tirée par les cheveux, mais Eric était plus que disposé à échapper à sa vie pas terrible en remontant la rivière dans une installation un peu pépère pendant un certain temps, surtout pour le montant d’argent qu’ils proposaient de payer.