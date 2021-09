Bonnes nouvelles! Kotak Mahindra Bank propose un prêt immobilier à 6,50% pour cette période – Voir les détails

Ce taux spécial est disponible pour tous les montants de prêts et est lié au profil de crédit de l’emprunteur.

Vous cherchez un prêt immobilier au taux d’intérêt le plus bas pour acheter la maison de vos rêves en cette période des fêtes ? Voici une bonne nouvelle pour vous. Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) a lancé aujourd’hui la saison des fêtes en annonçant qu’elle a encore réduit ses taux d’intérêt de prêt immobilier de 15 points de base (pb) supplémentaires, passant de 6,65 % à 6,50 % par an. Ce taux spécial de 6,50 % par an est une offre limitée pour les fêtes de fin d’année commençant le 10 septembre et se terminant le 8 novembre 2021. Ainsi, la KMBL continue d’offrir l’un des taux les plus compétitifs du secteur des prêts immobiliers.

Les taux des nouveaux prêts immobiliers et des transferts de solde commencent désormais à 6,50 % par an, offrant le meilleur rapport qualité-prix aux acheteurs de logements. Ce taux spécial est disponible pour tous les montants de prêts et est lié au profil de crédit de l’emprunteur.

Commentant la même chose, Ambuj Chandna, président – Actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré: «Nous sommes ravis d’ajouter à la joie festive de millions d’acheteurs de maison et de contribuer à faire de leur rêve de posséder leur maison idéale une réalité. Alors que le monde a changé et que nous passons plus de temps à la maison, nos modes de vie ont également évolué. Les gens recherchent des résidences confortables où toute la famille peut travailler, se divertir et passer du temps de qualité ensemble. L’incroyable taux d’intérêt du prêt immobilier de 6,50 % de Kotak rend désormais la possession de la maison de ses rêves encore plus abordable.

De plus, le numérique a complètement transformé le processus de sanction des prêts immobiliers. Avec Kotak Digi Home Loans, les demandeurs de prêt immobilier peuvent désormais demander et recevoir une lettre de sanction de principe instantanée ainsi que leur éligibilité au montant du prêt, la durée du prêt, le taux d’intérêt et l’IME dans un système de bout en bout entièrement numérique, sans papier et processus sans contact.

Caractéristiques des prêts immobiliers Kotak :

# À partir de 6,50 % par an sur les prêts à domicile frais et les prêts avec transfert de solde.

# Tarifs attractifs tant pour les segments de clientèle des salariés que des indépendants.

# Sanction de principe instantanée avec Kotak Digi Home Loans.

Pour demander un prêt immobilier Kotak en ligne, vous pouvez visiter Kotak Home Loans. Les consommateurs peuvent également postuler via les succursales bancaires de Kotak à travers l’Inde. Les prêts immobiliers Kotak sont disponibles dans plus de 100 villes et villages en Inde. Les clients Kotak existants peuvent également postuler via l’application bancaire mobile Kotak ou la banque en ligne.

