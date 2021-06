Bonnes nouvelles! Leon Goretzka du Bayern Munich progresse pour l’Allemagne et pourrait être prêt pour la France

Le milieu de terrain du Bayern Munich a eu une cure de désintoxication folle en essayant de se remettre d’une déchirure musculaire à temps pour jouer les prochains championnats d’Europe.

Il y a cependant de la lumière au bout du tunnel pour Goretzka. Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, Goretzka a fait de grands progrès dans sa rééducation et espère être prêt à jouer contre la France :

-News @leongoretzka_ : D’après nos informations il participera à l’entraînement en équipe aujourd’hui ! Il espère toujours qu’il pourra être dans l’équipe contre . Contre , Löw planifie avec lui. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 9 juin 2021

Sur la base du tweet de Plettenberg, il semble que le sélectionneur allemand Joachim Löw pourrait choisir de donner à Goretzka un repos supplémentaire dans le but final de l’utiliser contre le Portugal. La partie intéressante de cette situation est l’endroit où Goretzka s’adaptera à son retour.

Même avec Joshua Kimmich qui passe à l’arrière droit / arrière droit, le milieu de terrain allemand est extrêmement talentueux – et bondé. İlkay Gündoğan et Toni Kroos sont deux favoris de Löw, qui sortent d’excellentes saisons pour leurs clubs. De plus, Florian Neuhaus a connu une année formidable et a été le meilleur joueur de l’équipe contre le Danemark la semaine dernière.