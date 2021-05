Bonnes nouvelles! Les fonds communs de dette enregistrent des entrées nettes de Rs 100,903 cr en avril

Les fonds bancaires et PSU ont de nouveau enregistré des sorties nettes ce mois-ci en raison des nouvelles directives concernant les évaluations et les normes d’exposition des fonds pour les obligations AT1.

Ayant assisté à une sortie nette de Rs 52 528,07 crore en mars étant donné la fin du trimestre, les catégories de fonds communs de placement axées sur la dette ont reçu un afflux net sain de Rs 100 903. 48 crore en avril. Selon les experts du secteur, cela est en grande partie conforme aux attentes, car cette tendance est généralement observée en avril, soit après la fin de l’exercice.

Comme prévu, les Liquid Funds et Overnight Funds ont reçu une quantité importante d’actifs. Cela indique que les entreprises et les entreprises auraient choisi de placer leur excédent de trésorerie à court terme dans ces fonds, au début du nouvel exercice.

«Par ailleurs, d’autres fonds situés à l’extrémité la plus courte de la courbe (tels que Money Market, Low Duration, Ultra Short Duration) ont également reçu de bons flux nets positifs au cours du mois. Cela indique également que les investisseurs continuent de préférer les fonds à revenu fixe à l’extrémité la plus courte de la courbe, conformément au scénario de taux d’intérêt en vigueur, ainsi qu’aux catégories avec des profils de crédit plus propres tels que le marché monétaire et la courte durée », a déclaré Himanshu Srivastava, associé. Directeur – Manager Research, Morningstar India, commentant les fonds à revenu fixe sur la base des données mensuelles d’AMFI pour avril’21.

Après des sorties nettes pendant deux mois consécutifs, la catégorie Short Duration a connu des entrées nettes de Rs 1 246,52 crore en avril. De même, les fonds flottants ont également continué de recevoir des flux positifs nets. En avril, la catégorie a recueilli 3 351,68 crores de roupies d’actifs nets. La probabilité limitée que les intérêts baissent de manière significative a profité à ces deux catégories.

Les fonds bancaires et PSU ont de nouveau enregistré des sorties nettes ce mois-ci en raison des nouvelles directives concernant les évaluations et les normes d’exposition des fonds pour les obligations AT1. Cela dit, le montant de la sortie nette est tombé brusquement à 150,91 crore de Rs en avril après une sortie nette de 6 508,32 crore de Rs en mars.

«La catégorie Dynamic Bond Fund a connu les sorties nettes les plus élevées de Rs 2 103,01 crore, parmi les catégories axées sur la dette, au cours du mois. Cela s’explique en grande partie par le fait que, compte tenu du régime de taux d’intérêt actuel, les investisseurs ne recherchent pas une plus grande exposition à la duration », a déclaré Srivastava.

