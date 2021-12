Bonnes nouvelles! Les retraités du gouvernement central peuvent désormais soumettre un certificat de vie avant cette date

La prolongation du délai de présentation du certificat de vie pour les retraités du gouvernement central fait suite à la pandémie actuelle de Covid-19.

Le gouvernement central a prolongé la période de soumission du certificat de vie par les retraités du gouvernement central jusqu’au 28 février 2022. Auparavant, la dernière date de soumission du certificat de vie (Jeevan Pramaan) était le 31 décembre 2021. La prolongation de la période de soumission de certificat de vie pour les retraités du gouvernement central jusqu’au 28 février 2022 fait suite à la pandémie actuelle de Covid-19.

Conformément au mémorandum du bureau des griefs publics et des pensions du ministère du Personnel, compte tenu de la pandémie de Covid-19 en cours dans divers États et compte tenu de la vulnérabilité de la population âgée au virus Corona, il a été décidé de prolonger le calendrier actuel de 31.12.2021 pour la présentation du certificat de vie pour tous les groupes d’âge des retraités.

Désormais, tous les retraités du gouvernement central peuvent présenter un certificat de vie jusqu’au 28.02.2022. Pendant cette période prolongée, la pension continuera d’être payée par les autorités de versement des pensions (PDA) sans interruption.

Chaque pensionné du gouvernement central doit présenter un certificat de vie annuel au mois de novembre pour une poursuite de la pension. Auparavant, comme mesure pour permettre une fenêtre exclusive supplémentaire aux retraités très âgés, le gouvernement avait autorisé les retraités du groupe d’âge de 80 ans et plus à soumettre un certificat de vie annuel à partir du 1er octobre, au lieu du 1er novembre, chaque année. La soumission du certificat de vie numérique par les retraités avait commencé à partir du 1er octobre 2021

Voici cinq modes différents disponibles pour un retraité pour la soumission d’un certificat de vie annuel.

1. Le certificat de vie peut être enregistré par les banques de versement des pensions (PDA), si le pensionné se présente physiquement devant la PDA.

2. La comparution personnelle d’un pensionné ne sera pas requise si le pensionné soumet le formulaire de certificat de vie signé par un « fonctionnaire désigné ».

3. Les retraités peuvent soumettre leur certificat de vie en ligne depuis leur domicile via le portail Jeevan Pramaan. UIDAI a fourni des détails sur tous les dispositifs biométriques autorisés pour capturer les données biométriques d’une personne. Les retraités peuvent visiter le site Web de l’UIDAI pour obtenir des informations sur tous ces appareils.

4. India Post Payments Bank (IPPB) du Department of Posts et Meity ont lancé le service Doorstep pour la soumission de certificats de vie numérique via Postman.

5. Il existe 12 banques du secteur public qui effectuent des « services bancaires à domicile » pour leurs clients dans 100 grandes villes du pays dans le cadre de la facilité des réformes bancaires.

