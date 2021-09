Bonnes nouvelles! Obtenez maintenant un prêt immobilier HDFC à 6,70 % en cette période des fêtes

Cette offre sera applicable à toutes les nouvelles demandes de prêt quel que soit le montant du prêt ou la catégorie d’emploi.

Dans la foulée des principales banques du pays qui ont réduit leurs taux d’intérêt sur les prêts immobiliers en vue des prochaines fêtes de fin d’année, la première société indienne de financement du logement HDFC a dévoilé aujourd’hui son offre à durée limitée pour la saison des festivals. Dans le cadre de cette offre spéciale, les acheteurs de maison peuvent bénéficier des prêts immobiliers HDFC à partir de 6,70 % par an à compter du 20 septembre 2021.

Cette offre sera applicable à toutes les nouvelles demandes de prêt quel que soit le montant du prêt ou la catégorie d’emploi. Le taux spécial, cependant, est lié à la cote de crédit de l’emprunteur. Selon le HFC, cette offre restera valable jusqu’au 31 octobre 2021.

Commentant l’offre, Renu Sud Karnad, directeur général de HDFC Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer les taux spéciaux des prêts immobiliers pour la prochaine saison des fêtes. Je suis sûr que cette offre aidera les acheteurs potentiels de maison à réaliser leur rêve d’achat de maison et apportera une joie festive.

« Le logement est beaucoup plus abordable aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. Au cours des deux dernières années, les prix de l’immobilier sont plus ou moins restés les mêmes dans les principales poches du pays tandis que les niveaux de revenu ont augmenté. Les taux d’intérêt record, les subventions dans le cadre du PMAY et les avantages fiscaux ont également aidé », a-t-elle ajouté.

A noter que Kotak Mahindra Bank Ltd a réduit le 9 septembre ses taux d’intérêt sur ses crédits immobiliers de 15 points de base, passant de 6,65 % à 6,50 % par an. Cette offre limitée pour les fêtes de fin d’année est valable du 10 septembre au 8 novembre 2021, et s’applique sur tous les montants de prêt et sur les caisses de frais et de solde.

Peu de temps après Kotak Bank, la State Bank of India (SBI) a annoncé le 16 septembre sa manne festive pour les clients potentiels de prêts immobiliers. Dans le cadre de cette offre, SBI propose des prêts immobiliers liés au score de crédit à 6,70 % quel que soit le montant du prêt, et également pour les cas de transfert de solde. Auparavant, un emprunteur bénéficiant d’un prêt SBI supérieur à Rs 75 lakh devait payer un taux d’intérêt de 7,15 %.

Bank of Baroda a également publié le 16 septembre son offre de prêt au détail applicable à la fois au prêt immobilier et au produit de prêt automobile, dans laquelle la banque offre une renonciation de @ 0,25% aux taux applicables existants pour les prêts immobiliers Baroda et les prêts automobiles Baroda à tous les niveaux. . En outre, il offre une dispense des frais de traitement des prêts immobiliers. Avec cela, les taux de leurs prêts immobiliers commencent désormais à 6,75 % et les prêts automobiles à 7,00 %.

