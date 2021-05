Bonnes nouvelles! Taux d’intérêt du prêt immobilier SBI pour devenir moins cher; taux plus bas pour les femmes et les utilisateurs de YONO

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers SBI commenceront désormais à 6,70 pour cent pour les prêts jusqu’à Rs. 30 lakh et 6,95 pour cent pour les prêts supérieurs à Rs. 30 lakh et jusqu’à Rs 75 lakh.

Le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI), propose désormais des taux d’intérêt exclusifs sur les prêts immobiliers à partir de 6,70%. Les taux d’intérêt des prêts immobiliers SBI commenceront désormais à 6,70 pour cent pour les prêts jusqu’à Rs. 30 lakh et 6,95 pour cent pour les prêts supérieurs à Rs. 30 lakh et jusqu’à Rs 75 lakh. Les prêts coûteux au-dessus de Rs. 75 lakh obtiendraient des prêts immobiliers à 7,05%. Les femmes emprunteuses, une concession de 5 points de base est mise à leur disposition. On peut également demander un prêt depuis la facilité de son logement via l’application YONO pour gagner une concession d’intérêt supplémentaire de 5 pb.

Auparavant, le taux d’intérêt des prêts immobiliers SBI commençait à partir de 6,70% pour les prêts jusqu’à Rs 75 lakh et 6,75% pour les prêts de l’ordre de Rs 75 lakh à Rs 5 crore, comme une offre jusqu’au 31 mars 2021. Mais, à compter du 1er avril 2021, le taux d’intérêt du prêt immobilier SBI était de 6,95% et plus en fonction du montant du prêt, du sexe et du profil de crédit de l’emprunteur.

CS Setty, MD (Retail & Digital Banking) a déclaré: «SBI, en tant que leader du marché du financement à domicile, assume la responsabilité de renforcer les sentiments des consommateurs sur le marché des prêts immobiliers. L’abordabilité pour le consommateur augmente énormément avec les offres actuelles de taux d’intérêt sur les prêts immobiliers qui réduisent considérablement les montants de l’IME. Je suis sûr que ces mesures donneront également un coup de fouet au secteur immobilier ».

Depuis le 1er octobre 2019, la RBI a mandaté les banques pour offrir des prêts de détail tels que des prêts immobiliers et automobiles liés à un indice de référence externe, qui pour la plupart des banques est le taux de repo RBI. Il est donc appelé taux de prêt lié aux pensions (RLLR). Chaque fois que RBI révise le taux repo, la révision du taux d’intérêt est beaucoup plus rapide pour l’emprunteur par rapport aux prêts liés au MCLR.

Les nouveaux emprunteurs qui ont besoin d’un prêt maintenant devront le prendre conformément au RLLR de la banque. Certaines banques l’appellent un taux de référence externe (EBR). Les banques, cependant, peuvent ne pas offrir de prêts sur leur RLLR, mais en fonction du montant du prêt et d’autres facteurs, le taux effectif peut différer.

Lorsque vous entrez dans une succursale bancaire, vous devez savoir deux choses: le RLLR de la banque et le taux d’intérêt des prêts immobiliers. Bien que le RLLR de la banque soit un taux fixe pour tous les emprunteurs, le taux d’intérêt effectif du prêt immobilier dépendra de votre âge, du montant du prêt, du score CIBIL, entre autres facteurs.

