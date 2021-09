Bonnes retrouvailles à San Mamés

20/09/2021 à 22h00 CEST

SF

Athletic-Rayo à San Mamés est une heureuse réunion pour le club de Bilbao avec l’un des grands noms de son histoire récente, Andoni Iraola, désormais entraîneur de l’équipe franjirrojo, et aussi de l’équipe madrilène, très appréciée à Bilbao, après son retour à Primera.

Sans aucun doute, le nom qui marque la rencontre est Iraola, qu’une bonne partie des supporters de Bilbao voient en peu de temps assis sur le banc de ‘La Catedral’ pour défendre le football propre, technique et créatif qui lui a fait gagner l’affection de son passe-temps.

Mais non seulement le jeu est resté Iraola. Les statistiques aussi, puisqu’avec 510, il est le cinquième joueur avec le plus de matchs dans l’entité et l’un des cinq joueurs qui a dépassé le demi-mille matchs officiels. Ils ne font que le surpasser José Ange Iribar, Txetxu Rouge, Joseba Etxeberria et Markel Susaeta.

Les retrouvailles seront heureuses de commencer car l’Athletic et le Rayo sont tous deux en bonne forme et en tête du classement avec cinq matches de championnat disputés.

L’Athletic reste invaincu après deux victoires et trois nuls. Le dernier, un 0-0 au Wanda Metropolitano qui aurait pu être une victoire s’il avait touché le but du matelas Iñaki Williams et Asier Villalibre dans des occasions très claires à marquer.

Bien que ce qui maintient le rojiblanco invaincu, c’est son efficacité défensive. L’équipe de Marcelino García Toral n’a encaissé qu’un seul but en cinq matchs, celui marqué par Memphis Depay de Barcelone dans la capitale de la Biscaye.

Les ‘lions’ ont surmonté avec intégrité des victimes telles que celles des blessés Youri Berchiche et Yeray Alvarez, qui n’ont pas encore joué, déjà différents revers physiques de Oscar de Marcos, Ander Capa et Oihan sancet, qui a commencé comme un titre.

L’innatendu Iñigo Lekue et le jeune homme Daniel Viviane et le plus accrédité Mikel Balenziaga Ils répondent et je suis sûr qu’ils seront demain à onze heures si Marcelino il ne tourne pas.

Si tu le fais, ils pourraient revenir De Marcos ou Casquette, et même avoir une chance Nuñez à côté de Iñigo Martinez. Ils pourraient aussi passer en double pivot Mikel Vesga ou Oier Zarraga, et en attaque Nico Williams, Villalibre ou Boudin noir pour rafraîchir le quatuor habituel Bérenger–Muniain–Raul Garcia–Williams.

Si l’entraîneur asturien ne croit pas que ses habitués devraient encore se reposer, le onze est clair et ce sera celui des dernières journées, dont il est très content.

En tête sera Rayo, qui réalise un excellent début de saison avec sept points ajoutés en cinq matchs et deux victoires par un glissement de terrain contre Grenade et Getafe. Le dernier, en outre, était accompagné des débuts médiatiques du Colombien Radamel Falcao, qui a marqué un but et participé à un autre.

La présence du Colombien dans le onze de départ est l’une des inconnues qu’il entretient Iraola, qui pourrait choisir de commencer avec lui et avec Randy Nteka ou continuer à parier, pour l’instant, uniquement sur les Français.

Celui qui ne sera pas sûr est l’extrême Martin Merquelanz, qui est blessé, donc du côté droit, il est susceptible de continuer Isi Palais tandis qu’à gauche la question est de savoir s’il reviendra Allvaro García ou le portugais suivra-t-il Bébé.

Les files d’attente probables

Club athlétique: Unai Simon; Lekue, Vivian, ñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain ; Raúl García et Iñaki Williams.

Rayon Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Pathé Ciss, Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro ou Baby ; et Ntéka.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou).

Stade: San Mamés.

Heure: 22.00H.