Bonnes vibrations lors de la première séance d’entraînement des U21 avec Mingueza et Iñaki Peña

25/05/2021 à 20 h 59 CEST

L’équipe espagnole U-21 a entamé mardi la préparation de la partie qualificative de l’Européenne de la catégorie, dans laquelle elle fera sa première lundi prochain à Maribor contre la Croatie (18h00 CEST), avec une session douce à La Ciudad del Fútbol. de Las Rozas dans lequel Manu García a fait un travail spécifique.

Le milieu de terrain du Sporting de Gijón a joué les 90 minutes avec son équipe hier.Il a donc sauté sur le terrain pour le discours initial de l’entraîneur Luis de la Fuente, puis, après avoir participé à la salle à Javi Puado pour son 23e anniversaire, il est allé au gymnase.

Absence sur la pelouse qui s’ajoute à celles de Yeremy Pino et Fer Niño, qui sont en Pologne pour disputer la finale de la Ligue Europa avec leur Villarreal contre Manchester United. Après le match de demain (21h00 CEST), ils rejoindront le groupe «aussi vite que possible comme le permet le & rdquor; pour le coronavirus, a déclaré de la Fuente lors de la conférence de presse après avoir annoncé l’appel.

Lors des premières minutes, ouvertes à la presse, le staff technique a préparé divers exercices d’activation avec le ballon, à commencer par un futvolley par équipe dans lequel la bonne ambiance régnant dans le vestiaire de l’équipe espagnole des moins de 21 ans a été vue.

Óscar Mingueza a été l’un des plus actifs hésitant ses compagnons, tandis que le staff technique a été surpris par la précision du patron de Bryan Gil, qui revient pour cette phase après avoir fait partie de l’équipe senior en mars. L’entraîneur physique, Carlos Rivera, a plaisanté en disant qu’il sera placé au premier poteau pour les jeux de stratégie.

Pour sa part, Marc Cucurella, Adrià Pedrosa, Abel Ruiz et Alejandro Francés, qui viennent de la charge de travail avec leurs clubs respectifs, ont commencé à s’entraîner avec une course continue et des accélérations comme activation.

L’équipe emmenée par Luis de la Fuente partira demain mercredi pour Maribor (Slovénie), pour y préparer, lieu de l’affrontement, le match contre la Croatie. En cas de victoire, la demi-finale se jouera également au même endroit. Ils répéteront la phase de groupes car c’est au même endroit que les matches qu’ils ont disputés en mars contre la Slovénie et l’Italie.