Bonnie et Clyde ont écrit cette lettre de remerciement à Henry Ford | Moteur

La lettre que Bonnie et Clyde ont écrite à Henry Ford en remerciement pour leurs voitures, celles choisies pour leurs escapades par le célèbre couple de braqueurs.

Bonnie et Clyde sont l’un des couples les plus célèbres du 20e siècle. Bien que près de neuf décennies se soient écoulées depuis son apogée, elles résonnent toujours fortement dans le cadre de l’histoire américaine. Aujourd’hui, nous voulons apporter une partie de cette histoire avec la lettre que Bonnie et Clyde ont écrite à Henry Ford en remerciement pour leurs voitures.

Clyde Barrow et Bonnie Parker formé une association presque imparable pour les forces de sécurité américaines entre 1932 et 1934. Le couple de voleurs a perpétré 12 braquages ​​de banque et ils ont coûté la vie à au moins 13 personnes au cours de ces deux années au cours desquelles tous deux ont parcouru les routes du pays à la recherche d’objectifs.

Et une grande partie de son succès réside dans les compétences de conduite de Clyde. C’était un excellent conducteur qui pouvait déjouer ses poursuivants, laissant toujours la police derrière lui. Cela a également été possible grâce aux voitures qu’il conduisait.

La lettre que Bonnie et Clyde ont écrite à Henry Ford

Le couple a choisi des véhicules rapides et agiles. Ils n’étaient pas à lui, mais ils y passaient de nombreuses heures à voyager d’un endroit à un autre. De toutes les voitures à leur disposition pour effectuer les vols et les évasions ultérieures, la favorite était la Ford V-8.

Telle était l’admiration de Bonnie et Clyde pour ce modèle, que Clyde lui-même a écrit une lettre à Henry Ford pour vous remercier d’avoir fait ces voitures. L’écriture se lit comme ceci :

« Monsieur. Henry Ford

Détroit Michigan

Cher Monsieur:

Alors que j’ai encore de l’air dans mes poumons, je dois lui dire ce qu’est une voiture merveilleuse. Je n’ai conduit des Ford que lorsque j’ai pu m’en tirer. Pour une vitesse continue et pour éviter les ennuis, la Ford a écorché toutes les autres voitures et même si mon entreprise n’est pas strictement légale, je pense que cela ne fait pas de mal de vous dire à quel point le V-8 est une bonne voiture.

Cordialement,

Clyde Champion Barrow «

En fait, l’attachement de Bonnie et Clyde à la marque s’est poursuivi tant que leur vie a duré, qui s’est terminée, assez curieusement, à bord d’une Ford, même si dans ce cas il ne s’agissait pas d’un V-8, mais d’un Ford de luxe.

La voiture en question avait été Volé à Ruth Warren à Topeka, Kansas. Warren l’avait acheté pour 835 $ à l’époque en mars 1934 et un mois plus tard, le couple de braqueurs le lui attribua.

La Ford Deluxe sera récupérée par son propriétaire légitime peu de temps après, en mai de la même année, bien qu’elle soit reçue des autorités avec 160 impacts de balles qui a mis fin à la vie de Bonnie et Clyde, qui ont été pris en embuscade par six policiers en Louisiane.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.