Bonnie, la fille de Duane “Dog” Chapman, dit qu’il est raciste au milieu d’un drame de mariage .

Bonnie Chapman fait exploser son père, Duane “Dog” Chapman, et sa future épouse. (.)

La fille de Duane “Dog” Chapman a beaucoup à dire sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas été invitée à son prochain mariage avec Francie Frane. Dans une longue déclaration sur les réseaux sociaux, Bonnie Chapman a accusé l’ancienne star de Dog the Bounty Hunter de racisme, d’homophobie et d’infidélité. La jeune femme de 22 ans a déclaré qu’elle s’exprimait en l’honneur de sa défunte mère, Beth Chapman, décédée en juin 2019.

« Si mon père et sa nouvelle épouse veulent se rendre dans des églises de droite pour attaquer les homosexuels et faire avancer les théories QAnon, il peut certainement le faire, mais je vais m’en tenir à la mémoire et à l’héritage de ma mère, Beth Chapman. Sa mémoire et les valeurs qu’elle défendait valent la peine de se battre pour faire avancer », écrit Bonnie dans un long article sur Facebook mardi.

Le message de Bonnie a été motivé par un rapport de TMZ, qui affirmait qu’elle et sa demi-soeur, Cecily Chapman, n’avaient pas été invitées au mariage de Dog et Frane la semaine prochaine. Selon Bonnie, elle a reçu un SMS de la fiancée de son père disant que les filles n’étaient pas invitées parce que Bonnie soutient le mouvement Black Lives Matter. Bonnie s’attaque apparemment aux problèmes de justice sociale pour l’émission de la plate-forme de streaming UnleashedTV, The System, dans laquelle elle allègue que Dog a été licencié par la plate-forme.

«Mon père a été licencié par la plate-forme pour avoir utilisé des épithètes raciales et homophobes envers mes collègues membres de la distribution de l’émission, qui concerne la défense de la justice sociale et la protestation contre la violence et les préjugés raciaux de la police. J’ai exprimé maintes et maintes fois ma déception toujours croissante face à la progression de mon père vers ses anciennes habitudes racistes », écrit Bonnie.

Yahoo Entertainment a contacté Unleashed pour commenter. En avril, il a été signalé que l’émission non scénarisée de Dog pour la plate-forme de streaming, Dog Unleashed, avait été annulée pour des raisons non précisées, entraînant une rupture de contrat. Un porte-parole de Dog et Frane nie les affirmations de Bonnie.

Bonnie a également accusé son père d’avoir trompé Beth tout au long de leur mariage, même lorsque sa mère a été hospitalisée.

“Depuis la mort de ma mère, mon père s’est enfui de la personne qu’elle l’avait inspiré à être”, affirme Bonnie.

« Enfant, j’ai toujours été réduit au silence par lui, menacé de violence physique, et je ne reculerai plus. Je défends ce en quoi je crois fermement et je pense que ma mère mérite cet honneur. Mon père a déshonoré ma mère d’innombrables manières depuis son décès”, poursuit-elle, accusant Dog de s’associer à des personnes “de droite”.

«Je suis désolé pour ceux qui ont admiré mon père en grandissant. Je suis désolé pour ceux qui pensaient vraiment qu’il était un homme bon ; Je l’ai pensé aussi à un moment donné. En grandissant, nous devons descendre d’un piédestal les personnes que nous idolâtrons. Je crois que mon père, à un moment donné, faisait de son mieux pour être un homme bon, c’est pourquoi je l’ai TOUJOURS défendu publiquement », ajoute Bonnie. « J’ai suivi l’exemple de ma mère. J’ai suivi la femme la plus forte que j’aie jamais connue. J’avais peur que mon seul parent me déteste. J’avais peur de ne pas être invité aux réunions de famille. Cependant, je sais que ma mère ne supporterait jamais cela, et c’est en l’honneur de son héritage que je m’exprime. Il a embrassé de vieux préjugés et a doublé les stéréotypes racistes et homophobes. »

Bonnie a également visé Frane, alléguant que sa future belle-mère a contracté COVID-19 en décembre 2020, mais a choisi de continuer à voyager. « Elle ne semblait pas se soucier des milliers de personnes qu’elle aurait pu infecter », dit Bonnie.

« J’ai déjà dit que je ne savais vraiment pas pourquoi je n’étais pas invité au mariage de mon père. Alors que je savais qu’il était fou d’avoir été viré, il n’a que lui-même à blâmer. Je pensais que mon père serait assez homme pour donner la priorité à la famille, mais il semble que cet homme soit mort avec ma mère », conclut Bonnie.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de leur représentant, Dog et Frane ont déclaré à People : “Les allégations de Bonnie sont fausses et constituent une tentative malavisée de faire dérailler notre mariage.” La déclaration affirme que Bonnie et Cecily ont été « soignées par d’anciens associés mécontents » de Dog « qui veulent se venger à tout prix et tentent de ternir [his] réputation.”

« Veuillez prier pour que Bonnie et Cecily soient libérées de toute emprise que ces personnes ont sur elles. Nous les aimons et prions pour eux tous les jours. Nous remercions le reste de notre famille de nous avoir aidés à remettre les pendules à l’heure. Malgré la tristesse que nous ressentons face à cette rupture dans notre famille, Francie et moi sommes impatients de célébrer notre mariage la semaine prochaine avec le reste de notre famille et des amis proches », ajoutent-ils.