Bonnie Raitt confirme une énorme tournée nord-américaine en 2022 et un nouvel album

Bonnie Raitt a annoncé une vaste tournée nord-américaine qui commencera en mars, avec des dates s’étendant jusqu’en novembre. Les billets pour les spectacles de mars et avril sont maintenant en vente, avec d’autres dates en vente à partir de vendredi (17).

La tournée soutiendra le 18e album studio du chanteur et guitariste lauréat d’un Grammy, intitulé Just Like That… Le premier single du disque sortira le 28 janvier, mais la date de l’ensemble complet n’a pas encore été confirmée. Le groupe de rock de longue date NRBQ fera la première partie de Raitt lors des spectacles d’avril, et Lucinda Williams en mai et juin, avec Mavis Staples rejoignant la tournée plus tard.

« Je suis ravie de partager la scène avec Lucinda », déclare Raitt. « Ayant été un fan de loin depuis des années, c’est génial que nous puissions enfin tourner ensemble l’année prochaine. J’ai hâte de prendre la route !

Dans un commentaire séparé sur son site Web, elle ajoute : « Bonjour à tous ! Je suis en studio en train de travailler sur un nouvel album et je suis ravi de vous faire savoir que nous repartons en tournée en 2022 à partir d’avril et jusqu’à l’automne.

«Je suis tellement honorée et ravie de faire équipe avec deux de mes artistes préférées, Lucinda Williams et Mavis Staples, chacune ouvrant différentes parties de la tournée en tant qu’invitées très spéciales, un sommet de Mighty Tight Women en effet ! …Le groupe et moi avons hâte de revenir à ce que nous sommes censés faire – rejouer en live ! J’espère vous voir quand nous passerons !

Un dollar sur chaque billet vendu sera reversé à des organisations locales qui se concentrent sur l’énergie sûre et durable, la justice sociale et les droits de l’homme, la protection de l’environnement et l’éducation musicale. Ce geste fait partie de la campagne Green Highway de Raitt et du Fonds Guacamole.

Au moment du nouvel album, cela fera six ans depuis la dernière sortie de Raitt, Dig In Deep de début 2016, qui a dominé les charts Americana aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a également atteint la première place des charts blues et folk de Billboard et atteint la 11e place du Billboard 200.

