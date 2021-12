Bono chante ‘Running To Stand Still’ à Dublin Busking Benefit

Quand Bono chantait U2 » Running to Stand Still » le 24 décembre dans le cadre d’un bénéfice annuel dans son Dublin natal, cela ne semblait probablement pas trop inhabituel. Après tout, U2 a longtemps été associé à des actions caritatives, et ils ont toujours été étroitement liés à leur ville natale.

Comme son nom l’indique, le Christmas Eve Busk est en effet généralement un événement de musique de rue, se déroulant sur Grafton Street à Dublin, où les participants apportent leurs chansons directement aux gens. La pandémie a semblé mettre cette idée en péril, mais pensez-vous vraiment que Bono permettrait à une petite chose comme une pandémie mondiale de le ralentir ? Aucune chance.

Avec la batterie, les guitares, le violon et le piano derrière lui, le leader de U2 a utilisé la technologie à son avantage et a présenté un livestream de la cathédrale Saint-Patrick de Dublin, offrant une performance passionnée de la ballade intensément émouvante « Running to Stand Still » de son groupe. album à succès de 1987 L’arbre de Josué.

Glen Hansard, l’auteur-compositeur-interprète le plus connu pour le film musical Once et son groupe The Frames, est l’homme qui a lancé la tradition du Christmas Eve Busk à Dublin, et l’événement a contribué à lutter contre le problème des sans-abri dans le quartier communauté depuis une décennie maintenant.

Au cours de son existence, le Christmas Eve Busk a inclus une multitude de sommités, dont le balladeer Damien Rice et le célèbre leader des Pogues Shane McGowan.

Ainsi, alors que Bono est peut-être l’un des interprètes les plus puissants que l’événement soit susceptible de voir, il prend certainement sa place dans une lignée bien établie d’artistes respectés. Espérons que lorsque l’événement caritatif annuel se déroulera à nouveau l’année prochaine, celui qui se produira pourra à nouveau le descendre dans la rue, saluant certains des yeux de la population de Dublin.

Faites un don à Simon Community’s Christmas Eve Busk.