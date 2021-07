Bono dit que l’actuelle Séville “n’a pas de toit”

15/07/2021 à 16h28 CEST

.

Le but marocain Yassine Bono il était ambitieux pour la nouvelle saison, dans laquelle Séville jouera à nouveau la Ligue des champions, et a déclaré que “cette équipe n’a pas de toit” et ” il doit aspirer à plus, toujours à la recherche de défis plus hauts et plus importants “, en plus d’assumer ” comme un plus ” la compétition au but.

“L’équipe a montré la saison dernière qu’elle pouvait se battre pour le championnat (de la Ligue) et, en comptant les dix derniers matchs, je pense que nous avons terminé premier ou deuxième, nous avons beaucoup gagné et nous nous sommes montrés à la hauteur. C’est un long chemin et ce n’est pas facile, mais l’équipe gagne en confiance et le groupe en expérience et, surtout, en croyant que cela peut être fait », a déclaré Bono jeudi.

S’adressant aux médias du club depuis la concentration d’Algorfa (Alicante), dont le début dimanche a coïncidé avec sa réincorporation après avoir eu quelques jours de vacances supplémentaires, le Marocain a souligné la difficulté de parvenir à cette croissance soutenue, “mais il y a de plus en plus confiance et avec le travail tu peux faire des choses très importantes”.

Selon Bono, que l’année dernière il a disputé 45 matches entre la Ligue, la Coupe, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe – avec 36 buts encaissés et 23 matches sans défaite -, “Parfois, ça fait peur de dire qu’on se bat pour le championnat”, même s’il considérait que “l’équipe ira plus loin” et ils sentent qu’ils doivent “améliorer cette quatrième place” et que “petit à petit” ils “deviendront accros à ce défi”.

Après la signature du gardien serbe Marko dmitrovic (Eibar), l’international marocain, né il y a 30 ans à Montréal (Canada), a déclaré que “la compétition est toujours quelque chose de positif pour tout le monde, elle fait grandir et s’améliorer l’équipe” et “c’est un plus pour le club”, et a déclaré que depuis son arrivée à Séville, “il ne s’est jamais” senti comme un titulaire ou un remplaçant.

“J’ai hâte de continuer à grandir et à m’améliorer en tant que gardien de but, en tant que personne et en tant que joueur Au sein du groupe. Aussi pour atteindre des objectifs plus importants que la saison dernière. Avec Marko, nous avons une très belle compétition et nous allons essayer de faire de notre mieux », a-t-il souligné.

Bono a décrit son nouveau coéquipier comme un gardien de but “avec de très bonnes conditions, gaucher” comme lui, “ce qui aide à sortir le ballon”, et a déclaré qu'”une équipe comme Séville, qui veut atteindre des buts très importants, doit avoir cette compétition.”

Añadió que tiene claro que ambos parten desde cero, pues él se siente “un trabajador del club que hace su labor de la mejor forma y que responde a lo que le digan” y se centra en lo que debe de “mejorar” en beneficio del équipe.

“Pour plus de bonnes performances ou de titres qui peuvent aider l’équipe à gagner (comme dans la Ligue Europa 2020 à Cologne), l’objectif de Séville ne m’appartient pas. Ce qui m’appartient, ce sont mes défis et mes rêves, et pas là. Personne n’entre Je continue dans cette ligne et je suis prêt à tout ce que veulent le club et le staff technique”, a-t-il souligné.

Désireux de renouer avec les fans de Sánchez-Pizjuán, Avec le retour du public dans les stades, le Marocain a admis que le fait que la Coupe d’Afrique au Cameroun va se jouer en janvier “leur fait un peu mal dans les championnats européens”, mais c’est ce qu’il y a”, d’ailleurs qu’ils ont “une responsabilité” avec son équipe “et c’est toujours agréable de la représenter”.

Interrogé par son compatriote Youssef En-Nesyri, Bono a assuré que l’attaquant “a l’envie de continuer ici et de s’engager” de continuer à “s’améliorer”, et a souligné que, malgré avoir eu “des offres partout pour aller et gagner plus, il veut être à Séville”.

“Avec Luuk (de Jong), nous avons toujours eu un très bon jeu de position et avec Youssef nous avons également pu avoir plus de jeu dans les espaces, ce qui nous a permis d’alterner, à part le fait qu’ils sont tous les deux très bons dans la surface. L’important c’est qu’il a une marge de progression, et cela excite l’équipe et le club », a-t-il déclaré.