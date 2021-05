Bono et The Edge collaborent avec Martin Garrix sur la chanson Euro 2020

Bono et le bord de U2 ont collaboré avec le DJ néerlandais Martin Garrix sur «We Are The People», la chanson officielle de l’UEFA Euro 2020. Les finales de football retardées du Championnat d’Europe ont lieu cet été.

Garrix a publié la photo ci-dessus du trio sur les réseaux sociaux hier (4), citant le 14 mai comme jour de sortie de la chanson, ce qui a été confirmé à uDiscover Music par un porte-parole de U2. Le journal Sun écrit que Bono et The Edge sont à Londres cette semaine pour enregistrer une vidéo avec le DJ.

Garrix, un grand fan de football, aurait travaillé sur la chanson ces derniers mois. Il a été chargé d’écrire la chanson officielle du tournoi en octobre 2019, la décrivant comme un «honneur incroyable». Il a également été confirmé pour écrire d’autres musiques clés pour la finale, en tant qu’artiste musical officiel de l’UEFA Euro 2020.

S’exprimant au moment de l’annonce, Garrix a déclaré que l’Euro 2020 était «le moyen idéal pour célébrer les 60 ans de cette incroyable compétition. La musique est ma passion, mais je suis aussi un grand fan de football, c’est donc très spécial pour moi de pouvoir créer la chanson officielle de ce qui sera le plus grand euro de l’histoire.

Les beaux jours?

L’Euro 2020 a été reporté l’été dernier en raison de la pandémie et se déroulera désormais dans 12 villes européennes, à partir du 11 juin, lors du match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie.

Chaque pays hôte doit autoriser l’admission contrôlée d’un nombre limité de supporters, conformément à tous les protocoles de sécurité. Les demi-finales et la finale du tournoi se dérouleront au stade de Wembley, avec la finale le 11 juillet.

U2 n’est pas non plus étranger au monde du football, avec leur hymne de 2000 «Beautiful Day» largement utilisé comme thème de football télévisé, notamment au Royaume-Uni par ITV dans leur couverture de la Premiership anglaise.

