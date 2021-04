Bonpoint installe une boutique pour enfants à Greenwich, Connecticut – WWD

Bonpoint, le détaillant français de vêtements pour enfants, étend sa présence aux États-Unis avec l’ouverture d’une boutique éphémère au 268 Greenwich Avenue à Greenwich, Conn.

La boutique, qui ouvre samedi, restera jusqu’en janvier, avec un potentiel d’extension, et a été développée en partenariat avec FlagshipRTL, une plate-forme qui permet aux marques d’étendre leur présence physique au détail à des conditions flexibles.

La boutique s’étend sur 1 600 pieds carrés et proposera des collections pour nouveau-nés, bébés, filles, garçons, soins de la peau et parfums. Au moment de l’ouverture, la collection de printemps sera exposée.

La boutique offrira une variété de services, y compris des rendez-vous privés, des ventes à distance par vidéo ou téléphone, des achats personnels, la livraison à domicile et pour les futurs parents, la possibilité d’organiser un registre de bébé personnalisé avec un styliste personnel. Grâce à bonpoint.com, Bonpoint offrira des services de click and collect et de réservation électronique.

Les prix de détail varient de 8 $ pour une boîte à dents en bois à 980 $ pour une veste en cuir.

La vitrine affichera le deuxième thème de la saison, «La Cerise Sur Le Gateau», ce qui signifie la cerise sur le gâteau.

La nouvelle boutique a une ambiance parisienne avec un mélange de meubles vintage et personnalisés de France. Une sculpture délicate d’Elsa Blin est suspendue au plafond, et une série de commodes kaki clair divise le magasin par catégorie, chacune racontant sa propre histoire.

«Cet emplacement nous permettra de rendre service à notre fidèle client de la région et nous sommes impatients d’accueillir de nouvelles familles dans le monde enchanteur de Bonpoint», a déclaré Isabelle Cadieux-Babin, vice-présidente Amérique du Nord.

Bonpoint, qui fait partie du groupe EPI, possède six boutiques indépendantes aux États-Unis – deux à Manhattan, y compris son flagship Madison Avenue, une à Southampton, Palm Beach, Bal Harbour, en Floride et Beverly Hills. Greenwich est le seul pop-up. La marque, fondée à Paris en 1975, compte plus de 120 magasins dans plus de 25 pays.

POUR LES HISTOIRES CONNEXES:

Eres et Bonpoint font équipe pour les maillots de bain mère et fille

À surveiller: Bonpoint Paris

Bonpoint nomme un nouveau PDG

Bonpoint va ouvrir un pop-up à Southampton