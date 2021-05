Bonsai lève 5,3 millions de dollars avant l’expansion de l’industrie de la musique

Bonsai, une plate-forme vidéo de conseil en carrière et en affaires qui se développe dans l’industrie de la musique, a clôturé son tour de table après avoir levé 5,3 millions de dollars.

Bonsai, basé à New York et à Raleigh, a contacté Digital Music News pour annoncer le tour de table qui venait de s’achever, dirigé par l’ancien bailleur de fonds de RightsFlow, Activate Venture Partners. Il convient de noter ici que le fondateur de RightsFlow, Patrick Sullivan, a lancé Bonsai aux côtés de l’ancien associé principal de Correlation Ventures, Jake Rosenfeld, au printemps dernier.

Depuis lors, le service de conseil individuel a une fois de plus levé un total de 5,3 millions de dollars et les hauts dirigeants de l’entreprise ont l’intention d’utiliser le capital «pour développer la plate-forme de conseil et de réseautage professionnelle 1: 1 de Bonsai. Dans le cadre de ce plan de croissance, l’équipe de Bonsai sera le fer de lance de la poussée susmentionnée dans l’industrie de la musique.

Sur ce front, l’entité compte des coachs dont le fondateur de The Orchard Richard Gottehrer, Alexis Giles (responsable mondial du développement commercial d’Apple pour l’édition musicale), l’ancien supérieur de Spotify Adam Parness, SoundCloud VP et responsable des relations éditeurs pour les partenariats de contenu Daniel Susla, et l’artiste et fondateur de SuperPhone Ryan Leslie, entre autres.

De plus, Bonsai s’est associé à NPO Women in Music et a recruté des membres tels que Bea Koramblyum (responsable des affaires commerciales mondiales de Downtown Music Publishing) et Su-Rmi Givens (qui gère l’innovation de processus pour les opérations numériques chez Universal Music) en tant que coachs.

«Nous réorganisons la façon dont les gens construisent des réseaux professionnels», a déclaré l’ancien observateur du conseil d’administration des heures supplémentaires, Rosenfeld, dans le communiqué annonçant le jalon de financement. «En offrant un espace pour des conseils personnalisés et des présentations, nous rendons le réseautage plus équitable, moderne et délibéré.»

«Quand il s’agit de succès, beaucoup dépend de qui vous connaissez», a ajouté Sullivan. «Chez Bonsai, l’objectif de partenariat avec les autres est simple: nous débloquons des réseaux solides pour ceux qui ne les ont pas déjà, afin qu’ils puissent apprendre et grandir, même si le monde devient plus virtuel.»

En mars, la plate-forme d’intégration musicale Songclip a levé 11 millions de dollars lors d’une ronde de financement, portant ainsi son financement total à 22 millions de dollars. Et Rock the Bells a généré 8 millions de dollars via une série A il y a environ un mois – un capital que l’empreinte fondée par LL Cool J prévoit de consacrer à la croissance de sa liste de cadres et au renforcement de ses activités de commerce électronique hip-hop.

Enfin, Pearpop – un marché de collaboration entre créateurs soutenu par The Weeknd, The Chainsmokers, Diddy, Marshmello, Snoop Dogg, etc. – a révélé à la mi-avril qu’il avait reçu un soutien financier cumulatif de 16 millions de dollars. Snoop Dogg, Bhad Bhabie, YG et Marshmello représentent actuellement certains des créateurs de Pearpop.