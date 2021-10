Bonucci continue d’agrandir sa légende à la Juventus

10/01/2021 à 13:05 CEST

L’arrière central de la Juventus Leonardo Bonucci a atteint 450 matchs en tant que joueur de l’équipe de Turin lors de la victoire sur les champions en titre de la Ligue des champions, Chelsea de Thomas Tuchel, lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Un but de Federico Chiesa a donné les trois points à une équipe qui n’a pas connu un bon début de saison.

L’Italien, qui il a remporté son premier championnat d’Europe avec l’équipe nationale italienne l’été dernier, est entré dans le top 10 historique des joueurs ayant joué le plus de matchs avec la Juventus. Il a dépassé Franco Causio (446) et ils ne sont qu’à deux matchs de faire de même avec Sandro Salvatore (452) et sept de Giampiero Boniperti (459)..

L’ancien de l’AC Milan fait partie d’un casting de joueurs historiques qui ont donné de nombreuses joies au club turinois. Le classement des joueurs avec le plus de matchs est configuré par : Alessandro Del Piero (705), Gianluigi Buffon (685), Gaetano Scirea (550), Giorgio Chiellini (540), Giuseppe Furino (528), Roberto Bettega (482), Dino Zoff (473), Giampiero Boniperti (459), Sandro Salvatore (452) et Leonardo Bonucci (450).

Un couple historique avec Chiellini

Bonucci a formé une équipe centrale qui a marqué l’histoire de la Serie A avec Giorgio Chiellini, un autre des joueurs avec plus de poids au sein du club italien. Essentiels à la Juventus, ils ont également guidé l’Italie vers son deuxième Championnat d’Europe à 34 et 37 ans respectivement.. Leur bon travail défensif et leur expérience les soutiennent comme deux des défenseurs centraux les plus solides du football transalpin.

L’ancien joueur de Bari, Gênes ou Inter ajoute un total de 31 buts et 10 passes décisives en tant que joueur de la Juventus, tandis que Chiellini enregistre 36 buts et 24 passes décisives.. Ensemble, ils ont conquis neuf Scudettos et cinq Coppas, en plus de cinq Supercoupes d’Italie et d’un Championnat d’Europe.